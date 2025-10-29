به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی از وقوع تنش‌های میدانی جدید و نقض آتش‌بس در مناطق مختلف استان سویداء سوریه خبر دادند.

این درگیری‌ها در محورهای الهیات، ریمة حازم، ولغا و أم الزیتون رخ داده و شامل درگیری‌های پراکنده و حملات پهپادی بوده است.

بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، گروهی از جوانان از منطقه أم الزیتون به سمت شرق حرکت کرده و بدون رعایت توافق آتش‌بس، به یک ایست بازرسی متعلق به نیروهای وزارت دفاع و مسلحان عشایر حمله کردند. در مقابل، نیروهای وزارت دفاع سوریه و افراد مسلح عشایر به مواضع نیروهای مسلح دروزی در محورهای مذکور نفوذ کردند و درگیری آغاز شد.

هم‌زمان، حمله‌ای با پهپادهای نظامی به مواضع دروزی‌ها صورت گرفت که منجر به زخمی شدن چندین نفر از آنان شد.

در پی تشدید تنش‌ها، بالگردها و جنگنده‌های اسرائیلی به همراه پهپادهای شناسایی در آسمان جنوب سوریه به پرواز درآمدند.

این اقدام هم‌زمان با درگیری‌های زمینی، نگرانی‌ها درباره گسترش بحران در منطقه را افزایش داده است.

