حمله سنگین وزارت دفاع سوریه به روستای مجدل و اطراف آن در سویدا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دیدهبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که نیروهای وابسته به وزارت دفاع سوریه با نقض توافق آتشبس در استان سویداء، روستای «مجدل» و مناطق اطراف آن را هدف حملات توپخانهای و تیراندازی با سلاحهای سنگین قرار دادند.
این حملات از محور نظامی مستقر در منطقه مجدل صورت گرفت و موجب افزایش تنش در منطقه مرزی شده است. دیدهبان حقوق بشر هشدار داده که احتمال گسترش درگیریها در ساعات آینده وجود دارد.
در پی این حملات، نیروهای «گارد ملی سویداء» به منابع آتش پاسخ دادهاند و فضای امنیتی منطقه به شدت متشنج گزارش شده است.
همچنین دیدهبان حقوق بشر یادآور شد که در روز جمعه، درگیریهای مسلحانهای میان نیروهای گارد ملی و نیروهای وزارت دفاع و متحدان آنها در محور «عری – خربة سمر» رخ داد که در آن نیز از سلاحهای نیمهسنگین ۲۳ میلیمتری استفاده شد، اما تلفات جانی گزارش نشد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که استان سویداء در ماههای اخیر شاهد ناآرامیهای فزایندهای بوده و نگرانیها از بازگشت درگیریهای گسترده در این منطقه افزایش یافته است.
...................................
پایان پیام/ 167
نظر شما