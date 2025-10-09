به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ساخت و راه‌اندازی «مرکز تمدن اسلامی ازبکستان» با همکاری گسترده نزدیک به ۵۰۰ کارشناس از حدود ۱۰۰ کشور جهان و بیش از هزار پژوهشگر ازبکستانی به انجام رسیده است.

این مرکز حاصل اجرای حدود ۸۰۰ طرح علمی و فرهنگی با هدف مطالعه، حفظ و معرفی میراث اسلامی به شیوه‌ای قابل دسترس برای عموم مردم است.

مرکز تمدن اسلامی ازبکستان فراتر از یک موزه عادی طراحی شده و مجموعه‌ای از نمایشگاه‌ها را دربر می‌گیرد که تاریخ بشری از دوران باستان تا ظهور اسلام و دوره معاصر روایت می‌کند. در کنار بخش‌های نمایشگاهی، کتابخانه‌ای گسترده، آزمایشگاه‌های مرمت و دیجیتالی‌سازی و نیز مراکز پژوهشی برای مطالعه و حفظ میراث اسلامی در این مرکز ایجاد شده است.

این مجموعه با شعار «تمدن‌ها، شخصیت‌ها و اکتشافات» تاریخ را نه فقط از طریق اشیای تاریخی، بلکه با تمرکز بر زندگی و اندیشه‌های شخصیت‌هایی که مسیر تمدن را شکل داده‌اند بازگو می‌کند. به گفته مسئولان مرکز، چنین رویکردی پیوند میان فرهنگ‌ها و سهم مشترک تمدن‌های گوناگون در رشد علم و معنویت جهانی را برجسته می‌سازد.

**************

پایان پیام/ 345