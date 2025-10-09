به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیوان عالی هند به دادخواستی درباره حذف یک ویدئوی اسلام‌هراسانه تولیدشده با هوش مصنوعی رسیدگی کرد؛ ویدئویی که از سوی شاخه ایالتی حزب حاکم یعنی «بهاراتیاجاناتا» در آسام در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده بود.

در این ویدئو القا می‌شود که اگر حزب بهاراتیاجاناتا در انتخابات شکست بخورد، مسلمانان بر ایالت آسام تسلط خواهند یافت. این ویدئو که در ۱۵ سپتامبر منتشر شد، خشم گسترده‌ای را در میان افکار عمومی برانگیخت. در تصاویر، مسلمانان در حال تصرف اماکن عمومی از جمله فرودگاه گوواهاتی، ورزشگاه‌ها و زمین‌های دولتی نشان داده می‌شوند و ادعا می‌شود که ۹۰ درصد جمعیت ایالت را مسلمانان تشکیل می‌دهند.

هیئت قضایی متشکل از دو قاضی، این اطلاعیه را در پی شکایت روزنامه‌نگار «قربان علی» و وکیل ارشد «آن‌جانا پراکاش» صادر کرد. این دادخواست به‌عنوان بخشی از یک دادخواهی منافع عموم ثبت شده و خواستار اقدامات مؤثر برای مقابله با سخنان نفرت‌انگیز و جرایم ناشی از نفرت در سراسر کشور است.

در دادخواست زفیر احمد آمده است: این ویدئو روایت آشکارا گمراه‌کننده‌ای ارائه می‌دهد که گویی اگر مسلمانان قدرت بگیرند، آسام با سرنوشتی فاجعه‌بار روبه‌رو خواهد شد و تنها پیروزی بهاراتیاجاناتا می‌تواند ایالت را از مسلمانان نجات دهد.

در همین حال، شاخه ایالتی بهاراتیاجاناتا در روز پنج‌شنبه نیز ویدئوی دیگری منتشر کرد که در آن رهبران حزب کنگره هدف حمله قرار گرفته و مسلمانان «مهاجران غیرقانونی» معرفی شده‌اند. حزب کنگره آسام با ثبت شکایتی رسمی علیه این حساب، خواستار برخورد قضایی با عاملان انتشار این محتوای نفرت‌پراکن شد.

**************

پایان پیام/ 345