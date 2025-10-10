به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علی محمدپور که عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و نشر محتوا و دبیر اتحادیه ناشران دیجیتال کودک و نوجوان است، در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ابنا به تشریح جزئیات «سند تسهیم درآمد تولید محتوا یا بازتوزیع درآمد ترافیک» پرداخت.
تسهیم درآمد، حق تولیدکنندگان محتوا
به گزارش خبرنگار ابنا، محمدپور در تشریح مفهوم سند اظهار داشت که این طرح با هدف حمایت از تولید محتوا و تقویت تولیدات بومی در فضای مجازی تدوین شده است. وی این سند را حقی برای کانالداران و تولیدکنندگان محتوا دانست که از جریان مالی ترافیک اینترنت حاصل میشود. به گفته وی، وظیفه این سند حمایت از کسانی است که با فعالیتهای خود باعث توسعه بازار حوزه دیجیتال و رضایت مخاطب داخلی میشوند.
این سند در واقع به دنبال آن است که عوارضی بر اینترنت بینالملل ببندد و این منابع را به حوزههای محتوای داخلی تخصیص دهد. محمدپور ضمن تأکید بر سابقه حمایت و سرمایهگذاری دولتها در کشورهای مختلف از تولید محتوا، بیان کرد که در ایران این سرمایهگذاری از محل بازتوزیع درآمد مصرف ترافیک بینالملل و تسهیم تولید کنندگان محتوا در درآمد آن تأمین میشود.
سیاست کلان سند: رفع ارجحیت ترافیک خارجی
محمدپور مهمترین کارکرد ساختاری سند تسهیم درآمد تولید محتوا را مقابله با شرایط فعلی ناعادلانه در تعرفه ترافیک اینترنت کشور دانست. وی توضیح داد که در حال حاضر، سود حاصل از ترافیک بینالملل برای اپراتورها بیشتر از سود ترافیک داخلی است و این موضوع تمایل اپراتورها به توسعه محتوای قانونی داخلی را کاهش میدهد.
ماده ۳ سند بهصراحت بیان کرده است که تعرفهگذاری عمدهفروشی و خردهفروشی ترافیک باید به نحوی باشد که سود حاصل از ترافیک بینالملل برای اپراتورها بیشتر از سود حاصل از ترافیک داخلی نباشد. وی افزود که برای ارجحیت یافتن مصرف ترافیک داخلی، سند پیشنهاد داده است تا علاوه بر برابر کردن قیمتها، عوارضی نیز به ترافیک خارجی بسته شود و همچنین حقالسهم دولت از درآمد ترافیک داخلی اپراتورها تا سقف ۵۰ درصد کاهش یابد تا اپراتورها تشویق به فعالیت در حوزه داخلی شوند.
افزایش قیمت اینترنت
وی اضهار داشت که این تدابیر باعث افزایش قیمت اینترنت نخواهد شد، زیرا اپراتورها از طریق تمامبها شدن ترافیک داخلی و کاهش سهم دولت از این درآمد، جبران خسارت خواهند شد و ضرر نمیکنند.
اجرا توسط بخش خصوصی و نظارت جامع
محمدپور در خصوص اجرای این سند تأکید کرد که سند تسهیم درآمد صراحتاً بیان کرده است که منابع آن به هیچ عنوان به دولتیها، خصولتیها یا شبهدولتیها نباید داده شود و صرفاً باید برای بخش خصوصی هزینه شود.
وی با تشریح ساختار شیوه نامه پیشنهادی، اظهار داشت که اجرای سند باید توسط تشکلهای تخصصی محتوا صورت پذیرد. این تشکلها صرفاً مجری و پیمانکار اجرای دستورات خواهند بود و سیاستگذاری و تعیین قواعد بر عهده کمیسیون عالی و کمیته اجرایی (متشکل از مرکز ملی، وزارت ارشاد، صداوسیما و وزارت ارتباطات) است.
محمدپور برای جلوگیری از انحراف منابع و فساد، بر لزوم نظارت عمومی تأکید کرد و گفت: «یکی از راههای جلوگیری از انحراف منابع این سند، داشبورد عمومی و آزاد برای مشاهده همه مردم است که نظارت مردمی را نیز به این منابع میآورد». با این داشبورد، مردم و بخش خصوصی میتوانند ببینند که منابع به کدام شرکت یا طرح اختصاص داده شده است.
وی خاطرنشان کرد که سیاستگذاری در این سند باید چندحوزهای باشد و نه محدود به یک حوزه خاص. حوزههای متفاوتی از جمله رسانههای متنی، هوش مصنوعی، پادکست، انیمیشن، کتاب دیجیتال و پلتفرمهای کاربر محور مانند آپارات، باید بر اساس شیوه نامههای تخصصی حمایت شوند.
سند تسهیم درآمد، ابزاری برای رفع فیلترینگ
محمدپور در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به مسئله فیلترینگ پلتفرمهای جهانی، گفت که فیلتر کردن در دنیای امروز جواب نمیدهد. وی با ذکر اینکه پروتکلهای جدید اینترنت جلوی فیلتر شدن کامل را میگیرند، تأکید کرد که سیاستهای فیلترینگ فعلی منجر به فاصله گرفتن تولید محتوای ایرانی، ارزشی و دینی از پلتفرمهای جهانی شده است.
وی با بیان اینکه «یکی از پیشنیازهای اجرای این سند» آن است که یوتیوب و تلگرام از فیلتر درآیند، افزود: «دولت آبروی خود را روی باز کردن تلگرام و یوتیوب گذاشته ولی شرطش این است که سند تسهیم درآمد تولید محتوا اجرا شود».
محمدپور توضیح داد که اگر یوتیوب باز شود و این سند اجرا گردد، مزیت رقابتی برای تولیدکنندگان محتوا در داخل ایجاد میشود. آن دسته از تولیدکنندگان مذهبی و دینی که اکنون به دلیل عدم کسب درآمد، روی پلتفرمهای داخلی کار نمیکنند، با اجرای این سند، انگیزه بیشتری خواهند داشت تا در پلتفرمهای داخلی فعال باشند.
وی در پایان تأکید کرد که هدف نهایی این سند، جریانسازی فرهنگی در فضای مجازی و تقویت جبهه محتوای بومی است، تا به جای مدیریت صرفاً منفعلانه (بستن و پالایش)، مواجهه فعالی با فضای محتوا داشته باشیم.
