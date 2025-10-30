انتخابات عراق | ائتلاف سازندگی و توسعه؛ سودای سودانی برای حفظ قدرت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در روز سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه برابر با ۱۱ نوامبر، انتخابات پارلمانی عراق برگزار خواهد شد. به همین مناسبت، کانال تحولات عراق به معرفی لیست‌های انتخاباتی می‌پردازد. در نخستین قسمت، به معرفی ائتلاف سازندگی و توسعه (الإعمار والتنمیة) می‌پردازیم.

مهم‌ترین اضلاع ائتلاف سازندگی و توسعه به شرح ذیل می‌باشند:

الفراتین، به رهبری «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر فعلی

الوطنیه، به رهبری «ایاد علاوی»، نخست‌وزیر منصوب آمریکا (۲۰۰۴ -۲۰۰۵)

جنبش عطا، به رهبری «فالح فیاض»، رئیس حشد الشعبی از زمان تأسیس تا امروز

بلاد سومر، به رهبری «احمد الاسدی»، وزیر کار فعلی و سخنگوی سابق ائتلاف فتح و از فرماندهان ارشد حشد

جنبش اراده، به رهبری «حنان فتلاوی»، نماینده چند دوره پارلمان و مشاور سابق نوری المالکی

ابداع کربلا، به رهبری «نصیف الخطابی»، استاندار فعلی کربلا

و چند تشکیلات کوچک‌تر (حلول، اجیال و...)

این ائتلاف را باید بزرگ‌ترین ائتلاف انتخاباتی عراق دانست که تعداد نامزدهای اولیه آن بیش از ۴۷۰ نفر بود و بعد طی گزینش‌هایی، هم‌اکنون در ۱۲ استان عراق لیست اختصاصی ارائه داده‌اند.

هدف نهایی این ائتلاف، تمدید نخست‌وزیری السودانی است. اما بافت داخلی آن به شکلی است که برخی احتمال می‌دهند در صورت تکرار فضای دو قطبی (مشابه سال ۲۰۱۸)، این ائتلاف به سرنوشت ائتلاف نصر در آن دوره دچار شود و بخش‌هایی از داخل آن انشعاب کنند!

از نخستین انتخابات دوره پساصدام (۲۰۰۵) تا امروز، همواره «ایاد علاوی» به تقابل و رویارویی با ایران و مقاومت شناخته می‌شد. او به نوع برخورد متکبرانه و محکم خود با شهید سلیمانی افتخار می‌کرد و با غرور خاصی می‌گفت به جز دو بار اتفاقی (در یک میهمانی مشترک)، هیچ‌گاه حاضر نشد با شهید سلیمانی ملاقات کند! با این حال، در این دوره او یکی از اضلاع ائتلافی است که در اضلاع دیگر آن «فالح فیاض» و «احمد الاسدی» حضور دارند.

گرچه فالح فیاض و احمد الاسدی به ترتیب رئیس حشد و سخنگوی سابق ائتلاف فتح هستند؛ اما از نظر سیاسی هر دو نفر به «تلاش برای موازنه میان ایران و آمریکا» مشهور بودند و در دسته‌بندی‌های جزئی‌تر، جزء طیف‌های خاص مقاومتی محسوب نمی‌شدند. اما در دسته‌بندی کلی قطعا در دسته نیروهای نزدیک به ایران قرار می‌گیرند.

یکی از ویژگی‌های این لیست، جدایی دو بانویی است که - طی یک دهه گذشته - اصلی‌ترین سیاستمداران زن حامی نوری المالکی محسوب می‌شدند: «حنان قتلاوی» و «عالیه نصیف». این دو نفر، طی ماه‌های اخیر موضع‌گیری‌های بسیار تندی علیه مالکی داشته و تمام‌قد از السودانی دفاع می‌کنند.

به اعتراف «عزیز الربیعی»، این ائتلاف به صورت خاص با جریانات لیبرال و تشرینی مخالف مقاومت وارد مذاکره شد. رابط اصلی مذاکرات آنان، «قصی محبوبه» است که سوابق قابل توجهی دارد.

مهم‌ترین چهره سنی این ائتلاف، «احمد الجبوری» نماینده موصل می‌باشد. با این حال، برخی منابع از توافقات پشت پرده السودانی با تعدادی از رهبران سنی خبر می‌دهند تا دست کم دو لیست از ائتلاف‌های داخلی اهل سنت عراق نیز در مرحله پساانتخابات و تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون، از تمدید نخست‌وزیری السودانی حمایت کنند.

«اسعد العیدانی» استاندار بصره و «محمد جمیل المیاحی» استاندار سابق واسط - که در انتخابات شوراهای استانی ۲۰۲۳، موفق شدند لیست‌های اطار را شکست دهند - در مصاحبه‌های جداگانه اعلام کرده‌اند السودانی آنان را تحت فشار قرار می‌داد تا به این ائتلاف بپیوندند!

در زبان فارسی، کلمه «التنمیه» به واژگان مختلفی مانند «رشد»، «پیشرفت» و «توسعه» ترجمه می‌شود. لذا در برخی رسانه‌ها برای ائتلاف السودانی (الإعمار والتنمیة) اسامی مختلفی مانند «سازندگی و پیشرفت (رشد)» و... هم به کار می‌رود. اما رایج‌ترین ترجمه، «سازندگی و پیشرفت» است.

برخی تحلیلگران نیز نسبت به تغییر رویکرد السودانی در دوره دوم نخست‌وزیری هشدار داده‌اند. فارغ از مصاحبه جریانات رقیب وی، مصاحبه‌های «ابراهیم الصمیدعی»، «قصی محبوبه» و... دلالت‌های روشنی دارد. امکان دارد وی در دوره دوم نخست‌وزیری، آشکارا به سمت تقابل با مقاومت برود!

