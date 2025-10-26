به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ انتخابات ریاستجمهوری ایرلند روز جمعه با رقابت میان دو نامزد برگزار شد و در نهایت «کاترین کانولی»، چهره مستقل و چپگرای ایرلندی، موفق شد با کسب بیش از ۶۳ درصد آرا، به عنوان رئیسجمهور جدید این کشور انتخاب شود.
کانولی در رقابت با «هدر همفریز»، نامزد میانهرو، پیروزی قاطعی بهدست آورد؛ همفریز تنها ۲۹.۵ درصد آرا را کسب کرد و شکست خود را از طریق تلویزیون دولتی ایرلند (RTE) پذیرفت و اعلام کرد: «کاترین رئیسجمهور همه ما خواهد بود، حتی رئیس من.»
این انتخابات در حالی برگزار شد که برای نخستینبار از سال ۱۹۹۰، تنها دو نامزد در رقابت حضور داشتند. همچنین میزان مشارکت مردمی کاهش یافت و شمار قابل توجهی از آرای باطله ثبت شد که برخی از آنها حاوی پیامهای ضد مهاجرت و شعارهایی مانند «دموکراسی وجود ندارد» بودند.
پایان دوران مایکل هیگینز؛ آغاز ریاستجمهوری کانولی
کاترین کانولی جایگزین «مایکل هیگینز» خواهد شد؛ رئیسجمهوری که از سال ۲۰۱۱ به مدت دو دوره متوالی و مجموعاً ۱۴ سال در این مقام حضور داشت. هیگینز که اکنون ۸۴ ساله است، از چهرههای شناختهشده در عرصه سیاسی ایرلند بهشمار میرود.
کانولی کیست؟ صدای عدالتطلبی در ایرلند
کاترین کانولی، وکیل سابق و نماینده پارلمان ایرلند از سال ۲۰۱۶، بهدلیل صراحت لهجه و مواضع شفاف خود در حوزههای مختلف سیاسی و اجتماعی شناخته میشود. او از حمایت احزاب مخالف دولت، از جمله حزب سبزها و حزب ملیگرای «شینفین» برخوردار است.
مواضع کانولی در مخالفت با افزایش بودجه نظامی، دفاع از سیاست بیطرفی نظامی ایرلند، و انتقاد از همکاریهای این کشور با ناتو، او را به چهرهای متمایز در فضای سیاسی ایرلند تبدیل کرده است. ایرلند عضو ناتو نیست اما در قالب برنامههای مشارکتی با این پیمان همکاری دارد؛ کانولی خواهان حفظ فاصله ایرلند از ساختارهای نظامی غربی است.
حمایت از فلسطین؛ نقطه افتراق با دولت راستگرا
یکی از برجستهترین مواضع کانولی، حمایت آشکار از ملت فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی است. او در پارلمان ایرلند بارها از حقوق مردم فلسطین دفاع کرده و خواهان توقف همکاریهای نظامی و اقتصادی با رژیم اشغالگر قدس شده است.
این مواضع، همراه با دیدگاههای او در زمینه سیاست خارجی، مسکن، حقوق کارگران و کاهش بودجه دفاعی، موجب تنشهایی با دولت حاکم شده است؛ دولتی که از ائتلاف دو حزب راستگرای «فیانا فیل» و «فاین گائل» تشکیل شده و همواره در مسیر سیاستهای همسو با غرب و آمریکا حرکت کرده است.
پیامی برای مقاومت منطقهای
پیروزی کانولی در انتخابات ریاستجمهوری ایرلند، در شرایطی که بسیاری از دولتهای غربی در مسیر حمایت از رژیم صهیونیستی و سرکوب مقاومت منطقهای گام برمیدارند، میتواند نشانهای از تغییر در افکار عمومی اروپا و تقویت صداهای عدالتطلب و ضد امپریالیستی باشد.
مواضع کانولی در حمایت از فلسطین، مخالفت با ناتو، و دفاع از حقوق اجتماعی، همراستا با گفتمان مقاومت اسلامی در منطقه است؛ گفتمانی که با حمایت جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در برابر سلطهطلبی آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده است.
