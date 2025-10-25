وزارت کشور عراق درگیری مسلحانه در کربلای معلی را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور عراق امروز شنبه هرگونه درگیری مسلحانه در استان کربلای معلی و مجروح شدن شش نفر را تکذیب کرد، پس از آنکه این خبر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

این وزارت‌خانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: برخی از شبکه‌های اجتماعی خبری مبنی بر (درگیری مسلحانه در منطقه البویبات در استان کربلای معلی و مجروح شدن شش نفر) منتشر کرده‌اند که این اخبار کذب و بی‌اساس است.

وزارت کشور عراق افزود: در حالی که ما این اخبار را به‌طور کامل تکذیب می‌کنیم، بار دیگر تأکید می‌کنیم که وزارت کشور اقدامات قانونی لازم را علیه هر کسی که سعی در انتشار اطلاعات و اخبار نادرست دارد، انجام خواهد داد.

