  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

وزارت کشور عراق درگیری مسلحانه در کربلای معلی را تکذیب کرد

۳ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۷
کد مطلب: 1742449
وزارت کشور عراق درگیری مسلحانه در کربلای معلی را تکذیب کرد

وزارت کشور عراق اعلام کرد که خبر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر درگیری مسلحانه در منطقه البویبات کربلا، کذب است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور عراق امروز شنبه هرگونه درگیری مسلحانه در استان کربلای معلی و مجروح شدن شش نفر را تکذیب کرد، پس از آنکه این خبر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

این وزارت‌خانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: برخی از شبکه‌های اجتماعی خبری مبنی بر (درگیری مسلحانه در منطقه البویبات در استان کربلای معلی و مجروح شدن شش نفر) منتشر کرده‌اند که این اخبار کذب و بی‌اساس است.

وزارت کشور عراق افزود: در حالی که ما این اخبار را به‌طور کامل تکذیب می‌کنیم، بار دیگر تأکید می‌کنیم که وزارت کشور اقدامات قانونی لازم را علیه هر کسی که سعی در انتشار اطلاعات و اخبار نادرست دارد، انجام خواهد داد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha