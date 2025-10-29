به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا در نشست هیأت‌های خارجی حوزه خلیج فارس گفت: برای آینده‌ای شایسته ملت عراق، نیازمند همکاری نزدیک با جمهوری اسلامی ایران هستیم.

حسن العبادی، اظهار کرد: عراق پس از سال‌ها اشغال و مبارزه با تروریسم، امروز روی ریل پیشرفت قرار گرفته است. ما در حال ساختن آینده‌ای هستیم که شایسته ملت عراق باشد و برای تحقق آن، به همکاری نزدیک بادوستان‌مان در جمهوری اسلامی ایران نیاز داریم.وی در ادامه با اشاره به نقش مردم و نهادهای مقاومت در بازسازی عراق گفت: موصل و بصره به‌عنوان شهرهای راهبردی کشور، شاهد فعالیت‌های چشمگیر نیروهای داوطلب در بازآفرینی شهری هستند. این مشارکت مردمی، امید را به زندگی مردم بازگردانده است.نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا، همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های فنی و پژوهشی نهادهای عراقی افزود: مرکز تحقیقات حشدالشعبی عراق به پشتوانه تجربیات میدانی و شناخت دقیق از نیازهای شهری، آماده است تا در قالب کارگروه‌های تخصصی با مرکز مطالعات شهرداری تهران همکاری کند.وی اضافه کرد: از طراحی برنامه‌های بازسازی و مدیریت بحران گرفته تا توسعه فناوری‌های شهری. ما به تبادل دانش، نیروهای متخصص و انجام پروژه‌های مشترک اعتقاد جدی داریم.

العبادی،همکاری میان ایران و عراق را زمینه‌ساز تقویت ثبات منطقه‌ای دانست و تصریح کرد: ایران در مدیریت کلان‌شهرها، به‌ویژه در موضوعاتی مانند پدافند غیرعامل، حمل‌ونقل عمومی و نوسازی بافت‌های فرسوده، تجربیات ارزشمندی دارد که می‌تواند برای ما راهگشا باشد. این همکاری‌ها نه فقط برای دو ملت، بلکه برای ثبات منطقه سودمند است.در پایان این نشست، دو طرف بر تشکیل کارگروه مشترک و برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های عملیاتی تأکید کردند.

