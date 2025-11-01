به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از کتاب «فقه خبر» تألیف حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مهدی محققی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شد. دکتر کمال اکبری، رئیس دانشکده دین و رسانه، با تأکید بر گستردگی و دیرپایی خبر در سپهر رسانه‌ای، پرداختن به فقه خبر را حیاتی دانست. وی تحول حوزه علمیه به برکت جمهوری اسلامی را زمینه‌ساز ورود افراد متخصص برای تدوین آثار بین‌رشته‌ای چون «فقه خبر» دانست تا تکلیف همه ذی‌نفعان در این حوزه مشخص شود.

دکتر کمال اکبری، رئیس دانشکده دین و رسانه، در آغاز سخنان خود، ضمن سپاسگزاری از فرصت حضور در جمع اساتید و بزرگان، به احترام مؤلف کتاب، حجت‌الاسلام و المسلمین محققی، اعلام حضور کرد.

به گزارش خبرنگار ابنا، وی با اشاره به اهمیت خبر در عصر جدید، اظهار داشت: در سپهر رسانه‌ای، خبر هم دیرپا و هم دارای گستردگی بسیار زیادی است. وی تصریح کرد: در واقع، شروع عصر رسانه‌های جدید اتفاقاً با عنصر خبر بوده است و در نسل‌های متعددی از رسانه‌ها که تغییر پیدا کرده، ژانر یا گونه خبر پراهمیت‌ترین و پرتعدادترین گونه رسانه‌ای است.

گستردگی خبر و لزوم نگاه فقیهانه

دکتر اکبری دلیل این اهمیت و گستردگی خبر را مخاطب وی دانست و گفت: به دلیل اینکه همه مردم به هر دلیلی به خبر نیاز دارند، خبر یکی از گسترده‌ترین حوزه‌ها را دارد؛ هم به لحاظ مخاطب و هم به لحاظ تولیدی. وی افزود: ورودی آن خود اصل خبر است. به همین دلیل، اهمیت خبر و پرداختن به فقه خبر، شاید مهم‌ترین نکته باشد و در حوزه مباحث فقه رسانه، بحث فقه خبر بسیار مهم است.

وی در ادامه، نیازمندی به فقه خبر را تشریح کرد و گفت: با توجه به گستردگی ذی‌نفعان مختلف و متعدد در حوزه خبر، نیازمند توجه ویژه و در واقع نگاه فقیهانه و نگاه عالمانه از منظر دین به این حوزه هستیم. وی افزود: این توجه ضروری است، زیرا باید تکلیف همه حوزه‌های ذی‌نفعان در حوزه خبر مشخص شود.

تحول حوزه و تولید آثار بین‌رشته‌ای

رئیس دانشکده دین و رسانه تحول رخ داده در حوزه را زمینه‌ساز این امر دانست و بیان کرد: به لطف خداوند و به برکت وجودی جمهوری اسلامی ایران، تحول بزرگی در حوزه‌های علمیه ایجاد شده که پرداختن به نکات تخصصی را ممکن کرده است. وی از مؤلف کتاب به عنوان نمونه‌ای موفق در این زمینه یاد کرد. وی اظهار داشت: افرادی مانند حجت‌الاسلام محققی خود سال‌ها کار خبری کرده، مدیرعامل بوده و کار خبری را از صفر تا صد می‌داند؛ در عین حال، وی در قامت یک فرد پژوهشگر مباحث علمی فقه اسلامی به این موضوع پرداخته است. وی افزود: یعنی مؤلف هم موضوع را خوب می‌شناسد و هم در حوزه حکم، روش و کار علمی حوزوی و بحث فقهی، آشنایی و دقت نظر دارد که این منجر شده است یک اثر خوب تولید شود.

دکتر اکبری ابراز امیدواری کرد که این آثار هر روز بیشتر از قبل شود و تصریح کرد: ما در حوزه‌ای مانند فقه خبر نباید به یک کتاب و دو کتاب بسنده کنیم؛ واقعاً هر جزئی از این بحث، نیاز به کتاب‌هایی دارد.

در این مراسم، اساتید دیگر نیز بر اهمیت استراتژیک پرداختن به فقه خبر تأکید کردند. پیش از وی، حجت‌الاسلام و المسلمین طائب، پیشگام فقه رسانه، خبر را نبردی تمام‌عیار خواند که دنیا را اداره می‌کند و بر لزوم حاکمیت فقه بر کارگزاران در این حوزه تأکید کرد.

آیت‌الله عباس کعبی نیز فقه خبر را «حلقه مفقوده فقه معاصر» دانست که زمینه را برای درس خارج فقه خبر فراهم می‌آورد. همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین لیالی، فقه رسانه را بین‌رشته‌ای خواند که نیازمند متخصصانی است که هم فقه و هم رسانه را بشناسند.

