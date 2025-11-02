سقوط الفاشر و آغاز موج جدید جنایات علیه خبرنگاران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته بین‌المللی حمایت از روزنامه‌نگاران، در گزارشی جدید اعلام کرد که شهر الفاشر در منطقه دارفور سودان، پس از تسلط نیروهای واکنش سریع، به صحنه نقض‌های شدید حقوق خبرنگاران تبدیل شده است؛ از جمله تجاوز به سه خبرنگار زن و ناپدید شدن ۱۳ خبرنگار دیگر.

بر اساس این گزارش، خبرنگاران در جریان حمله اخیر به الفاشر با خشونت جنسی، ضرب و شتم، ربایش و بازداشت مواجه شده‌اند. برخی از این اقدامات توسط عاملان آن فیلم‌برداری و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌ است.

کمیته بین‌المللی حمایت از روزنامه‌نگاران، خواستار تأمین فوری امنیت خبرنگاران در الفاشر و آزادی بی‌قید و شرط افراد ناپدیدشده شد و این اقدامات را جنایت جنگی علیه آزادی رسانه و کرامت انسانی توصیف کرد.

هم‌زمان، سازمان «پزشکان بدون مرز» نیز نسبت به وضعیت هزاران غیرنظامی گرفتار در الفاشر ابراز نگرانی شدید کرده و هشدار داده که جان آن‌ها، با ادامه خشونت‌ها و نقض‌های گسترده، در خطر است.

نیروهای واکنش سریع، پس از ۱۸ ماه محاصره، کنترل شهر الفاشر را به‌دست گرفتند. از آن زمان، گزارش‌های متعددی از اعدام‌های میدانی، تجاوز جنسی، حمله به امدادگران و غارت و آدم‌ربایی منتشر شده و ارتباطات در منطقه تا حد زیادی قطع شده است.

