محمد رعد: آمریکا حامی تروریسم صهیونیستی و شریک او در تجاوز به لبنان است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، تأکید کرد که مقاومت اسلامی همچنان به توافق آتش‌بس پایبند است و از دولت لبنان خواست تا برای الزام دشمن به اجرای کامل این توافق فشار وارد کند.

محمد رعد با انتقاد از برخی جریان‌های داخلی که به گفته او خواهان تسلیم در برابر دشمن برای منافع سیاسی خود هستند، گفت: «مقابله با دشمن با ایستادگی ممکن است، نه با تسلیم و عقب‌نشینی مطابق خواسته‌های بزدلان و همدستانشان».

وی افزود: «برخی در داخل کشور با شعارهای دروغینِ حفظ حاکمیت، به دنبال سلطه بر مردم و تأمین منافع دشمن هستند. آن‌ها با وقاحت، کشور را در برابر قیمومیت خارجی بی‌دفاع کرده‌اند و اکنون در پی تغییر قوانین، به‌ویژه قانون انتخابات، برای تضعیف نمایندگی مقاومت در پارلمان‌اند».

رعد هشدار داد که هدف این جریان‌ها، تضعیف جایگاه مقاومت و حامیان آن در ساختار سیاسی کشور است تا بتوانند به‌زعم خود، اداره کشور را در دست بگیرند و منافع جناحی خود را بر مصالح ملی ترجیح دهند. وی این اقدامات را هم‌راستا با طرح‌های دشمن صهیونیستی و حامیان بین‌المللی آن دانست.

او با اشاره به پایبندی مقاومت به آتش‌بس، علیرغم نقض مکرر آن توسط اسرائیل، تأکید کرد که دولت و ملت لبنان باید با قدرت و قاطعیت خواستار اجرای کامل توافق آتش‌بس شوند؛ از جمله توقف اقدامات خصمانه، خروج کامل از اراضی اشغالی لبنان و آزادی بی‌قید و شرط همه اسرا.

رعد این موضع را ملی و ضامن حفظ حاکمیت، وحدت، امنیت و ثبات لبنان دانست و خواستار بیان آن با صراحت و بدون ملاحظه شد.

وی همچنین به شراکت آشکار آمریکا با اسرائیل در تجاوز به لبنان اشاره کرد و گفت: «پس از اعتراف علنی رئیس‌جمهور آمریکا به مشارکت در جنایت پیجر، باید این دولت را محکوم کرد و نسبت به ادعای دوستی‌اش با لبنان ابراز تردید نمود. آمریکا حامی تروریسم صهیونیستی و شریک آن در تجاوز به لبنان است».

رعد در پایان هشدار داد: «هرگونه عقب‌نشینی یا پذیرش خواسته‌های دشمن، نه‌تنها تجاوزاتش را متوقف نمی‌کند، بلکه او را جسورتر می‌سازد تا خواسته‌های بیشتری مطرح کند و در نهایت، تمام کشور را از ما بگیرد». وی تأکید کرد که هزینه ایستادگی کمتر و شرافتمندانه‌تر از پیامدهای تسلیم در برابر دشمن است.

