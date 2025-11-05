پاسخ قاهره به تهدیدات فرمانده نیروهای واکنش سریع سودان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز محمد حمدان دقلو معروف به «حمیدتی»، فرمانده نیروهای واکنش سریع سودان، تأکید کرد که مصر کشوری بزرگ، متمدن و دارای صبر استراتژیک است و همواره به تعهدات خود پایبند می‌ماند.

عبدالعاطی شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگو با برنامه «یحدث فی مصر» از شبکه «MBC مصر» درباره علت واکنش رسمی قاهره به تهدیدات حمیدتی مبنی بر هدف قرار دادن فرودگاه‌های کشورهای همسایه سودان گفت: «مصر کشوری بزرگ است که به خود و تعهداتش احترام می‌گذارد. ما کشوری متمدن با صبر استراتژیک هستیم و به آینده می‌نگریم.»

وی با تأکید بر اینکه «منافع ملت سودان، اولویت نخست و نهایی مصر است»، افزود: «دستان مصر در تمام کشورهای همسایه و جهان سفید است. ما در سودان، لیبی و دیگر کشورهای منطقه هیچ‌گاه دستان خود را به خون بی‌گناهان آلوده نکرده‌ایم.»

عبدالعاطی همچنین با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور عبدالفتاح السیسی گفت: «همان‌طور که رئیس‌جمهور بیان کرده، سیاست خارجی مصر با شرافت اداره می‌شود، آن هم در زمانی که شرافت کمیاب شده است.»

در اواخر اکتبر گذشته، حمیدتی تهدید کرده بود که به دلیل پرواز جنگنده‌هایی از خاک یکی از کشورهای همسایه، فرودگاه‌های آن کشور را هدف قرار خواهد داد و آن‌ها را «اهداف مشروع» خوانده بود. این اظهارات واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی به دنبال داشت و برخی کاربران معتقد بودند که منظور او مصر بوده است؛ کشوری که پیش‌تر نیز از سوی حمیدتی به حمایت هوایی از ارتش سودان متهم شده بود. با این حال، برخی دیگر احتمال هدف قرار دادن مصر را بعید دانستند و گفتند: «او می‌داند که عواقب چنین اقدامی چیست.»

مصر پیش‌تر بارها بر حمایت خود از نهادهای رسمی سودان به‌ویژه ارتش این کشور تأکید کرده و خواستار توقف جنگ، برقراری آتش‌بس انسانی و پایان دادن به رنج‌های مردم سودان شده بود.

..................................

پایان پیام/ 167