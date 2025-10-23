به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با برنامه «معالی‌الوزیر» شبکه المیادین آنلاین درباره تجاوزات رژیم صهیونیستی، روند مذاکرات با اشغالگران، موضوع سلاح، روابط لبنان با کشورهای عربی و ایران سخن گفت و مواضع دولت خود را تبیین کرد.

فشار برای توقف تجاوزات و آزادی اسیران لبنانی

سلام تأکید کرد که از زمان تشکیل دولت جدید، لبنان تمام ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را برای فشار بر رژیم صهیونیستی با هدف توقف تجاوزات، خروج کامل اسرائیل از خاک لبنان و آزادی اسیران لبنانی به‌کار گرفته است.

وی اذعان کرد که گشودن کانال‌های سیاسی و دیپلماتیک در این زمینه «بی‌فایده» بوده و افزود: «ما هنوز همه گزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک را exhausted نکرده‌ایم؛ شاید زمان بیشتری لازم باشد، اما این مسیر اصلی ماست و گزینه دیگری نمی‌بینم.»

پایبندی به قطعنامه ۱۷۰۱ و توافق طائف

نخست‌وزیر لبنان بر التزام کشورش به اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت، اعلامیه توقف درگیری‌های ماه نوامبر گذشته، مفاد سخنرانی تحلیف رئیس‌جمهور، بیانیه وزارتی و توافق طائف تأکید کرد.

پاسخ به اظهارات نماینده آمریکا

در واکنش به سخنان تام باراک، فرستاده آمریکایی که گفته بود «هیچ گزینه‌ای جز مذاکره برای لبنان باقی نمانده»، نواف سلام تصریح کرد: «ما اصول و ثوابت خود را داریم و بر اساس آن‌ها عمل می‌کنیم.»

وی توضیح داد که در کنار توازن قوای نظامی، توازن سیاسی و دیپلماتیک نیز اهمیت دارد و اگر این مسیر بی‌نتیجه بود، کشورهای جهان به سازمان ملل مراجعه نمی‌کردند یا در پی صدور "اعلامیه نیویورک" و افزایش شمار کشورهای به‌رسمیت‌شناسنده فلسطین برنمی‌آمدند.

لبنان درگیر جنگ فرسایشی با اسرائیل

سلام تأکید کرد: «ما امروز در جنگی هستیم که ماهیت آن جنگ فرسایشی است؛ روزی شدت می‌گیرد و روزی فروکش می‌کند. همه تلاش ما جلوگیری از گسترش جنگ و تحقق عقب‌نشینی اسرائیل و توقف تجاوزات است.»

او افزود که این تلاش‌ها صرفاً لبنانی نیست، بلکه با همکاری کشورهای عربی و دوستان لبنان در جهان پیگیری می‌شود. به گفته او، این «یک نبرد دیپلماتیک بزرگ و مستمر» است.

چارچوب مذاکرات و نقش سازمان ملل

سلام درباره مذاکرات غیرمستقیم گفت که «این مسئله جدیدی نیست» و لبنان از طریق سازوکارهای مشخص همچون چارچوب سه‌جانبه با حضور سازمان ملل، فرانسه، آمریکا و اسرائیل مشارکت دارد. وی تأکید کرد که لبنان تنها درباره «چگونگی اجرای مفاد توافق‌ها» گفت‌وگو می‌کند و «نمی‌توان درباره اصولی چون عقب‌نشینی کامل اسرائیل از خاک لبنان یا آزادی اسیران مذاکره مجدد کرد.»

او افزود: «هیچ‌کس اصل مذاکره را رد نمی‌کند، اما مذاکره باید پشتوانه قدرت داشته باشد و این قدرت در وحدت داخلی نهفته است.»

پایبندی به ابتکار صلح عربی

نخست‌وزیر لبنان در پاسخ به پرسشی درباره احتمال گفت‌وگوی مستقیم با رژیم صهیونیستی گفت: «چنین چیزی فعلاً در محاسبات ما نیست. هرچیز بسته به شرایط است، اما ما بازی در بورس سیاسی نمی‌کنیم.»

وی تأکید کرد که «عادی‌سازی روابط پس از تحقق صلح ممکن است» و افزود: «ما به ابتکار صلح عربی مصوب اجلاس بیروت ۲۰۰۲ پایبندیم. اگر اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی ۱۹۶۷ عقب‌نشینی کند و دولت مستقل فلسطین با پایتختی قدس شرقی تشکیل شود، آنگاه می‌توان درباره مسائل دیگر سخن گفت.»

دفاع از مقاومت و نقش حزب‌الله

نواف سلام درباره موضوع سلاح حزب‌الله گفت: «من از واژه‌های خلع سلاح یا تحویل سلاح استفاده نمی‌کنم؛ بلکه از مفاهیم توافق طائف سخن می‌گویم، یعنی گسترش حاکمیت دولت بر سراسر خاک لبنان با تکیه بر نیروهای خود.»

او در عین حال نقش مقاومت را در آزادسازی جنوب لبنان تعیین‌کننده دانست و گفت: «اگر مقاومت لبنان و حزب‌الله نبودند، اسرائیل در سال ۲۰۰۰ عقب‌نشینی نمی‌کرد. هرکس این واقعیت را انکار کند، صادق نیست.»

سلام افزود: «در عین حال، نباید لبنان بیش از توانش بار جنگ‌ها را بر دوش بکشد. جنگ‌های پشتیبانی هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل کرد و بسیاری از روستاها و خانه‌ها ویران شد.»

وی تأکید کرد که حزب‌الله «حزبی سیاسی و اصلی در لبنان است» و میان دولت و این حزب تماس‌ها و ارتباطات مستمر وجود دارد. به گفته او، «بازسازی کشور به موضوع سلاح گره نخورده است.»

روابط با کشورهای عربی، ایران و سوریه

نخست‌وزیر لبنان از تلاش‌های دولت برای ترمیم روابط با کشورهای عربی سخن گفت و اظهار کرد: «ما روابط خود را با عربستان، امارات و دیگر کشورهای عربی احیا کرده‌ایم و امیدواریم جهان عرب نیز دوباره به لبنان بازگردد.»

او درباره عربستان گفت: «نمی‌توان موضع ریاض را منفی دانست، زیرا با فرانسه در تدارک برگزاری کنفرانسی برای حمایت از ارتش و نیروهای امنیتی لبنان همکاری می‌کند. ما امیدواریم ممنوعیت سفر شهروندان سعودی به لبنان و محدودیت صادرات لبنان نیز برداشته شود.»

در مورد روابط با ایران و سوریه نیز نواف سلام گفت: «ما خواهان بهترین روابط با ایران هستیم، اما این روابط باید بر پایه احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی استوار باشد. همین سخن را به مسئولان سوری هم گفتم. لبنان و سوریه باید صفحه‌ای تازه بگشایند و روابط خود را بر اساس احترام و حُسن همجواری بازسازی کنند.»

وی از بهبود وضعیت مرزهای لبنان و سوریه، کاهش قاچاق به‌ویژه مواد مخدر و تشکیل اتاق عملیات مشترک میان دو کشور خبر داد و گفت که درباره وضعیت بازداشت‌شدگان سوری در زندان‌های لبنان نیز گفت‌وگوهای دقیقی انجام شده است.

انتخابات پارلمانی در موعد مقرر

در پایان، نخست‌وزیر لبنان تأکید کرد که انتخابات پارلمانی در زمان تعیین‌شده برگزار خواهد شد و گفت: «در این انتخابات نامزد نخواهم شد و هیچ دخالت مستقیمی در روند آن نخواهم داشت.»

........

پایان پیام/