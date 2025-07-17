اختلاف بر سر ساخت مرکز اسلامی در انگلستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آغاز ساخت یک مرکز اسلامی در دالتوناینفورنس واقع در انگلستان، از ژانویه ۲۰۲۵، موجب تنشهایی میان ساکنان شده است.
مجوز ساخت مرکز اسلامی ساوث لیک در کامبریا، ۵۰ مایل دورتر از نزدیکترین مسجد، از سال ۲۰۲۲ صادر شده است. ساخت این مرکز در ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شده است تا ۴۰ الی ۵۰ پزشک مسلمان بتوانند در بیمارستان فرنس جنرال (Furness General) حضور یابند.
در هفتههای اخیر، تجمعهای مخالف و موافق در مقابل محل ساخت این مرکز برگزار شده است. مخالفان با پرچم بریتانیا و نماد شوالیهها، این مرکز را «زشت» و «لکهای بر چشمانداز زیبای لیک دیستریکت» توصیف میکنند!
در سوی دیگر، حامیان طرح با شعار «به مرکز اسلامی خوشآمدید» و پلاکارد «فاشیستها را متوقف کنید»، فرهنگ پذیرش و تنوع فرهنگی در این منطقه را ستودند. در این رابطه، نایبرئیس شورای محلی فرنس (Furness) اظهار داشت: «ما همیشه جامعهای مهماننواز بودهایم و اکنون پزشکان مسلمان نیاز به مکانی برای عبادت دارند.»
با وجود ادعاهایی درباره تأخیر در تأمین مصالح از سوی تأمینکنندگان محلی، مسئولان پروژه اعلام کردهاند روند ساخت و ساز ادامه دارد و هدف آن فراهم کردن امکانات برای عبادت، تدریس و مراسم تدفین مسلمانان است. هزینه ساخت این مرکز حدود ۲.۵ میلیون پوند برآورد شده است.
