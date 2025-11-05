شهید و زخمی شدن ۲ لبنانی در پی حمله پهپاد اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حمله یک پهپاد اسرائیلی به خودرویی در جنوب لبنان، یک نفر شهید و نفر دیگری زخمی شد. این تازهترین مورد از سلسله نقضهای اسرائیل نسبت به توافق آتشبس است.
براساس گزارش خبرگزاری ملی لبنان، این حمله که در جاده عمومی «برج رحال – العباسیه» در منطقهی برج رحال از توابع شهرستان صور رخ داد، خودرویی را هدف قرار داد و منجر به شهید و زخمی شدن سرنشینان آن شد.
بر اساس گزارشها، انفجار ناشی از حمله باعث ایجاد وحشت در میان دانشآموزان مدارس اطراف محل حادثه شد و والدین با شتاب برای انتقال فرزندان خود به خانهها اقدام کردند.
در حملهای دیگر، یک پهپاد اسرائیلی بمب صوتی بر فراز منطقه مرزی «وطیالخِیام» در جنوب لبنان پرتاب کرد. تاکنون مقامات اسرائیلی درباره این دو حمله اظهار نظری نکردهاند.
اسرائیل در هفتههای اخیر حملات خود به خاک لبنان را افزایش داده و چندین بار مناطقی در شرق و جنوب این کشور را هدف قرار داده است. این حملات شامل ترور افرادی است که اسرائیل مدعی است از اعضای حزبالله هستند.
هفته گذشته، ژنرال جوزف عون رئیسجمهور لبنان برای نخستینبار به ارتش دستور داد در برابر هرگونه تجاوز زمینی اسرائیل در مناطق آزادشده جنوب لبنان واکنش نشان دهد. با این حال، او یک روز بعد اعلام کرد که لبنان آماده گفتوگو برای پایان اشغال و بازپسگیری اراضی خود است.
اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ حمله گستردهای علیه لبنان آغاز کرد که در سپتامبر ۲۰۲۴ به جنگی تمامعیار تبدیل شد و بیش از ۴ هزار شهید و ۱۷ هزار زخمی برجای گذاشت. از زمان برقراری آتشبس با حزبالله در نوامبر ۲۰۲۴، اسرائیل بیش از ۴۵۰۰ بار آن را نقض کرده است که به شهید و زخمی شدن صدها غیرنظامی انجامیده است. همچنین، تلآویو همچنان به اشغال پنج تپه در جنوب لبنان ادامه میدهد که در جنگ اخیر تصرف کرده است؛ افزون بر مناطقی که دهههاست در اشغال اسرائیل قرار دارد.
