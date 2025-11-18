به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کارزار حمایت از فلسطین به ابتکار سازمان مردمنهاد «همبستگی مردم هند با فلسطین» (IPSP) در شهر احمدنَگر برگزار شد. شرکتکنندگان در این تجمع با سر دادن شعارهایی، پشتیبانی خود را از مبارزۀ آزادیخواهانۀ مردم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم اشغالگر اعلام کردند.
در جریان این برنامه، نیروهای پلیس شش نفر از اعضای کارزار را بازداشت کردند؛ موضوعی که اعتراض حاضران و شهروندان شهر را برانگیخت. تجمع اعتراضی در برابر بازداشتشدگان تا ساعاتی ادامه یافت.
در نهایت، فشار مردمی و اصرار و تجمع آنها پلیس را وادار کرد تا نیمهشب بازداشتشدگان را آزاد کند. فعالان سازمان مردمنهاد «همبستگی مردم هند با فلسطین» این اقدام جمعی را پیروزی ارادۀ مردم در برابر سرکوب توصیف کردند.
