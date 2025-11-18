  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

آزادی بازداشت‌شدگان کارزار حمایت از فلسطین در هند تحت فشار مردمی + تصاویر

۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۹:۴۵
کد مطلب: 1751832
آزادی بازداشت‌شدگان کارزار حمایت از فلسطین در هند تحت فشار مردمی + تصاویر

در پی برگزاری کارزار حمایت از مردم و آرمان فلسطین در شهر احمدنگر هند به ابتکار سازمان مردم‌نهاد همبستگی مردم هند با فلسطین، بازداشت شش تن از شرکت‌کنندگان با موجی از اعتراضات مردمی روبه‌رو شد؛ اعتراضاتی که در نهایت پلیس را ناچار کرد نیمه‌شب بازداشت‌شدگان را آزاد کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کارزار حمایت از فلسطین به ابتکار سازمان مردم‌نهاد «همبستگی مردم هند با فلسطین» (IPSP) در شهر احمدنَگر برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این تجمع با سر دادن شعارهایی، پشتیبانی خود را از مبارزۀ آزادی‌خواهانۀ مردم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم اشغالگر اعلام کردند.

در جریان این برنامه، نیروهای پلیس شش نفر از اعضای کارزار را بازداشت کردند؛ موضوعی که اعتراض حاضران و شهروندان شهر را برانگیخت. تجمع اعتراضی در برابر بازداشت‌شدگان تا ساعاتی ادامه یافت.

در نهایت، فشار مردمی و اصرار و تجمع آن‌ها پلیس را وادار کرد تا نیمه‌شب بازداشت‌شدگان را آزاد کند. فعالان سازمان مردم‌نهاد «همبستگی مردم هند با فلسطین» این اقدام جمعی را پیروزی ارادۀ مردم در برابر سرکوب توصیف کردند.

آزادی بازداشت‌شدگان کارزار حمایت از فلسطین در هند تحت فشار مردمی + تصاویر

آزادی بازداشت‌شدگان کارزار حمایت از فلسطین در هند تحت فشار مردمی + تصاویر

آزادی بازداشت‌شدگان کارزار حمایت از فلسطین در هند تحت فشار مردمی + تصاویر

آزادی بازداشت‌شدگان کارزار حمایت از فلسطین در هند تحت فشار مردمی + تصاویر

.........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha