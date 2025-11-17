شش هندو به اتهام ممانعت از برگزاری نماز جمعه مسلمانان بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روز جمعه در شهر شیملا، بزرگترین شهر و مرکز ایالت هیماچال پرادش در شمال هند، نمازگزاران مسلمان هنگام برگزاری نماز جمعه در مسجد پنجطبقهای مورد مناقشه با ممانعت مواجه شدند و تنش در این محل بالا گرفت.
شش عضو یک گروه راستگرای هندو وابسته به شورای جهانی هندوها (VHP) روز شنبه به اتهام جلوگیری از ورود نمازگزاران بازداشت شدند. بازداشتشدگان مدعی بودند مسجد غیرقانونی ساخته شده است.
این فعالان با مسدود کردن ورودی، از هویت و تابعیت نمازگزاران پرسش کردند و مدعی شدند بر اساس حکم دادگاهی محلی، برگزاری نماز جمعه در این مسجد ممنوع است. برخی از ساکنان محل نیز به جمع آنها پیوستند و از ورود نمازگزاران جلوگیری کردند. این گروه همچنین خواستار تخریب کامل مسجد و قطع خدمات آب و برق آن شد.
پلیس با استقرار نیروهای اضافی، آرامش را به منطقه بازگرداند و از بروز درگیری جلوگیری کرد. این مسجد از سال گذشته تاکنون بهدلیل مناقشه حقوقی و اعتراضات خشونتآمیز یکی از نقاط حساس در هیماچال پرادش محسوب میشود. یک دادگاه هیماچال پیشتر دستور تخریب سه طبقه غیرمجاز مسجد را صادر کرده بود و مقامات محلی همچنان بر این منطقه نظارت دارند.
شایان ذکر است در یک دهه گذشته سیاستهای حزب حاکم هندوگرای هند به رهبری نارندرا مودی باعث سختتر شدن شرایط زندگی بیش از ۲۰۰ میلیون مسلمان این کشور شده و تبعیض و فشار علیه آنان به شکلی گسترده ادامه دارد. این سیاستها موجب تضعیف روابط اجتماعی، افزایش احساس تنهایی و نگرانی در میان مسلمانان و تداوم خشونتها و محدودیتها از سوی گروههای هندو افراطی شده است.
