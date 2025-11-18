شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه آمریکا درباره غزه را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه طرح آمریکایی را تصویب کرد که بر اساس آن «نیروی بینالمللی تثبیت امنیت در غزه» تشکیل میشود؛ اقدامی که با موجی از انتقادات از سوی فعالان و سازمانهای صلح مواجه شده و آن را «انکار حق فلسطینیان در تعیین سرنوشت» دانستهاند.
در این رأیگیری، ۱۳ عضو شورا به نفع طرح رأی دادند و چین و روسیه ـ که پیشتر پیشنویس جایگزینی ارائه کرده بودند ـ از رأیدادن خودداری کردند. هیچ کشوری رأی مخالف نداد.
مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، این تصمیم را «تاریخی و سازنده» خواند. در مقابل، جنبش حماس آن را «تحمیل وصایت بینالمللی بر غزه» دانست و تأکید کرد که «مأموریت این نیرو در داخل غزه، از جمله خلع سلاح مقاومت، بیطرفی آن را نقض کرده و آن را به طرفی در نزاع به سود اشغالگر تبدیل میکند».
مقامهای اسرائیلی نیز با این تصمیم مخالفت کردند و آن را زمینهساز به رسمیت شناختن دولت فلسطین دانستند؛ موضوعی که اسرائیل به شدت با آن مخالف است، هرچند حدود ۱۵۰ کشور جهان فلسطین را به رسمیت شناختهاند. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، رأیگیری را «غیرقابل قبول» توصیف کرد.
بر اساس طرح تصویبشده، وظایف نیروی بینالمللی شامل حفظ مرزها، حمایت از غیرنظامیان، تسهیل کمکهای انسانی، پشتیبانی از پلیس فلسطین و نظارت بر خلع سلاح حماس و دیگر گروههای مسلح خواهد بود. طبق این برنامه، نیروهای اسرائیلی پس از استقرار این نیروی جدید از غزه خارج میشوند و کنترل امنیتی و اجرایی به آن واگذار میگردد.
در ادامه، قرار است نهادی انتقالی با عنوان «شورای صلح» به ریاست دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تشکیل شود تا امنیت، کمکهای انسانی و بازسازی را هماهنگ کند و بهطور غیرمستقیم مسیری برای تعیین سرنوشت فلسطینیان تحت یک ساختار سیاسی بازآفرینیشده فراهم آورد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر (HRW) در واکنش به این تصمیم در پلتفرم «ایکس» نوشت: «غیبت عبارت حقوق بشر در متن مصوبه شورای امنیت امروز، خود گویای بسیاری مسائل است».
سازمان آمریکایی CodePink نیز در بیانیهای تأکید کرد که این تصمیم «در پوشش صلح و انسانیت، طرحی واقعی برای ادغام اشغالگری اسرائیل در چارچوب بینالمللی و انکار کامل حق فلسطینیان در تعیین سرنوشت» است. این سازمان افزود: «این مصوبه مأموریتی دوساله برای تأمین مرزها، حفاظت از غیرنظامیان و خلع سلاح دارد که هدف آشکار آن تضعیف مقاومت فلسطینی است، اما به ریشههای خشونت یعنی محاصره، اشغالگری و سیاستهای پاکسازی قومی اسرائیل نمیپردازد. آمریکا که بیقید و شرط از اسرائیل حمایت کرده و سلاح در اختیارش گذاشته، هرگز طرفی بیطرف نیست».
CodePink همچنین هشدار داد که «ایجاد ادارهای تکنوکراتیک وابسته به شورای صلح تحت رهبری آمریکا، مردم فلسطین را از اختیار سیاسی محروم کرده و آنان را در دست یک مدیریت دستنشانده رها میکند، در حالی که آمریکا ـ شریک جنایات ـ به ناظر جدید زندان بزرگ و باز اسرائیل بدل میشود».
در همین حال، شاخه جنبش جوانان فلسطین در نیویورک تظاهراتی مقابل نمایندگی آمریکا در سازمان ملل در منهتن برگزار کرد و در بیانیهای در اینستاگرام نوشت: «این نقاب شفاف، تلاش آشکار برای سلب حاکمیت و حق تعیین سرنوشت و حق بازگشت فلسطینیان است. ملت هرگونه طرح اشغال غزه را رد میکند و ما مبارزه علیه صهیونیسم و امپریالیسم را ادامه خواهیم داد تا فلسطین از نهر تا بحر آزاد شود».
