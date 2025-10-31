یک شهید در حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در پی حمله هوایی اسرائیل به شهرک کونین در جنوب این کشور، یک نفر شهید و یک نفر دیگر زخمی شده است. این حمله پس از آن رخ داد که یک پهپاد اسرائیلی، موتورسیکلتی حامل سرنشین را هدف قرار داد.
این رویداد در حالی رخ میدهد که تنشهای مرزی میان لبنان و اسرائیل در هفتههای اخیر شدت گرفته است. ارتش اسرائیل حملات هوایی خود به جنوب لبنان را افزایش داده، با وجود آنکه از پایان سال ۲۰۲۴ میلادی آتشبس رسمی اعلام شده بود. با این حال، حملات روزانه اسرائیل به خاک لبنان همچنان ادامه دارد.
در همین حال، نواف سلام نخستوزیر لبنان، روز جمعه اعلام کرد که دولت بیروت در تلاش است تا تمام ظرفیتهای سیاسی و دیپلماتیک خود را برای توقف تجاوزهای اسرائیل به کار گیرد. وی تأکید کرد که محدودسازی سلاح تنها یک شعار نیست، بلکه تصمیمی برگشتناپذیر است.
پیش از این نیز، برای نخستین بار، جوزف عون رئیسجمهور لبنان به ارتش این کشور دستور داده بود تا در برابر هرگونه نفوذ نظامی اسرائیل به مناطق آزادشده در جنوب لبنان واکنش نشان دهد.
تجاوز زمینی اسرائیل
این دستور پس از آن صادر شد که روز پنجشنبه، یک یگان زمینی اسرائیلی وارد شهرک بلیدا در جنوب لبنان شد و یکی از کارکنان شهرداری را در داخل ساختمان شهرداری به شهادت رساند. مقامات لبنانی این حادثه را بیسابقه توصیف کردند.
در همین ارتباط، بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل — که از سوی دیوان کیفری بینالمللی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در غزه تحت پیگرد قرار دارد — شب گذشته نشستی امنیتی با حضور یسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی برگزار کرد تا آخرین تحولات جبهه شمالی با لبنان را بررسی کند.
طبق گزارش شبکه رسمی پخش اسرائیل، یکی از مقامات این رژیم اظهار داشت که حزبالله در حال بازسازی توان نظامی دفاعی و تهاجمی خود است و موفق شده صدها موشک کوتاهبرد را از طریق سوریه وارد لبنان کند.
همچنین، در دیدار وزیر خارجه اسرائیل با هماهنگکننده ویژه سازمان ملل در امور لبنان، وی هشدار داد که تلآویو نمیتواند در برابر تحرکات حزبالله که تهدیدی برای امنیت اسرائیل و آینده لبنان محسوب میشود، سر در برف فرو برد.
گزارشها نشان میدهد که اسرائیل از زمان آغاز آتشبس با حزبالله در نوامبر سال گذشته تاکنون، بیش از ۴۵۰۰ بار این توافق را نقض کرده که در نتیجه آن صدها شهید و زخمی بر جای مانده است.
در ادامه این تجاوزات، اسرائیل همچنان به اشغال پنج تپه لبنانی در جنوب کشور که در جنگ اخیر به تصرف درآورده، ادامه میدهد؛ افزون بر آن، مناطق دیگری از لبنان نیز از دههها پیش در اشغال این رژیم قرار دارد.
