بودجه دفاعی اسرائیل در سال ۲۰۲۶ میلادی به ۳۵ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد که کابینه این رژیم با بودجه سال ۲۰۲۶ میلادی موافقت کرده است؛ بودجه‌ای که شامل ۱۱۲ میلیارد شیکل (۳۵ میلیارد دلار) برای بخش دفاعی است. این رقم نسبت به ۹۰ میلیارد شیکل (۲۸ میلیارد دلار) پیش‌بینی‌شده در پیش‌نویس قبلی افزایش یافته است.

پیش‌تر وزارت دفاع اسرائیل گفته بود که چارچوب بودجه ارتش این رژیم برای سال ۲۰۲۶ با حدود ۲۵ درصد افزایش تصویب شده است؛ این در حالی است که پیش‌تر در هر دو جبهه غزه و جنوب لبنان آتش‌بس اعلام شده است.

اسرائیل تنها در سال ۲۰۲۴ میلادی به‌دلیل جنگ علیه غزه و لبنان، بیش از ۳۱ میلیارد دلار هزینه کرده است.

نیازهای نیروهای رزمی

«یسرائیل کاتس» وزیر دفاع اسرائیل و «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی اسرائیل بر سر چارچوب هزینه‌های دفاعی به توافق رسیده‌اند؛ در حالی که کابینه بررسی بودجه سال آینده را آغاز کرده است. این بودجه باید تا مارس آینده تصویب شود، در غیر این‌صورت احتمال برگزاری انتخابات جدید وجود دارد.

کاتس گفت که ارتش اسرائیل به تلاش‌های خود برای تأمین نیازهای رزمندگان و کاهش فشار بر نیروهای ذخیره ادامه خواهد داد.

دفتر وزیر دفاع اسرائیل نقل کرد: ما با قاطعیت به تقویت ارتش اسرائیل، تأمین کامل نیازهای نیروهای رزمی و کاهش فشار بر نیروهای ذخیره ادامه می‌دهیم — تا امنیت دولت اسرائیل را در همه جبهه‌ها تضمین کنیم.

افزایش چشمگیر نسبت به قبل از جنگ

دفتر اسموتریچ اعلام کرد که بودجه دفاعی سال ۲۰۲۶ نسبت به سال ۲۰۲۳ — پیش از آغاز جنگ — ۴۷ میلیارد شیکل (۱۵ میلیارد دلار) افزایش یافته است.

وزیر دارایی اسرائیل گفت: ما امسال بودجه‌ای بزرگ برای تقویت ارتش اختصاص می‌دهیم، اما این بودجه همچنین اجازه می‌دهد اسرائیل را به مسیر رشد و رفاه برای شهروندان بازگردانیم.

کاتس اضافه کرد که طبق توافق، بودجه بر اساس این فرض عملی تنظیم شده است که به‌طور متوسط حدود ۴۰ هزار نیروی ذخیره در سال ۲۰۲۶ میلادی در خدمت باشند؛ امری که به گفته او متناسب با واقعیت جنگ چندجبهه‌ای است.

او افزود: توافق شده است بسته‌ای به ارزش حدود ۷۲۵ میلیون شیکل (۲۲۵ میلیون دلار) طی سه سال برای تقویت ساختارهای امنیتی در کرانه باختری از جمله تأمین امنیت وسایل حمل‌ونقل، آسفالت جاده‌ها و مسیرها، ایجاد پایگاه‌های نظامی جدید در کرانه باختری و اجرای پروژه‌هایی در مرز شرقی، اختصاص یابد.

