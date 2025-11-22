بازگشت زندگی به شهرک بیت لِیف لبنان زیر سایه تهدیدهای اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهرک بیت لِیف در جنوب لبنان، تهدیدهای اسرائیل درباره هدف قرار دادن آن را پشت سر گذاشت؛ تهدیدهایی که مدعی وجود دهها پایگاه و سازه نظامی در این منطقه بودند. اما مردم این شهرک، تسلیم ارعاب نشدند و نپذیرفتند بار دیگر آواره شوند.
براساس گزارش روزنامه الاخبار لبنان، از سه شب پیش، یک نیروی مشترک از ارتش لبنان و یونیفل در میدان مرکزی شهرک بیت لِیفمستقر شده و برای اطمینان دادن به ساکنان، گشتهایی در خیابانها انجام میدهد، پس از آنکه ارتش اشغالگر اسرائیل نقشهای شامل ۳۱ نقطه حاوی سلاح و زیرساختهای نظامی، منتشر کرد. اسرائیل، هشدار مستقیمی برای تخلیه مکانهایی که برخی از آنها خانههای مسکونی هستند نداده است، اما شهرداری و فعالان محلی گزارشی از وضعیت هر نقطه تهیه کرده و آن را به ارتش ارائه کردند تا از طریق آن به کمیته نظارت بر آتشبس و یونیفل تحویل داده شود.
منبع پیگیر تهدیدات علیه شهرک بیت لِیف اشاره کرد که ارتش لبنان درخواست برخی از ساکنان برای بازرسی از خانهها به منظور رفع هرگونه شک و شبهه را نپذیرفت و تعدادی از افسران نیز این کار را نوعی تسلیم شدن در برابر خواستههای دشمن دانستند، زیرا اسرائیل میتواند هر خانهای را در هر زمان تهدید کند. به گفته «حسین زلغوط» عضو شورای جنوب لبنان، برخی از مکانهایی که در نقشه آمده، ساختمانها و خانههایی هستند که در حملات اخیر اسرائیل، پیش از آتشبس، هدف قرار گرفتند؛ از جمله ساختمان حسینیه و مسجدی که در میدان قرار دارد و کاملاً تخریب شد.
خاکستر حسینیه و سایر ساختمانهای تخریبشدهای که اکنون تهدید میشوند، توسط شورای جنوب لبنان برداشته شده و زمین آنها بررسی شده است؛ زمینی که به گفته زلغوط هیچگونه زیرساختی در آن یافت نشده است. نکته قابل توجه این است که تعدادی از خانههای ویرانشده، پیش از پرداخت خسارتها، توسط صاحبانشان دوباره ساخته شدهاند.
یک منبع محلی نیز تأکید کرد که نقشهای که اسرائیل منتشر کرده مربوط به سال ۲۰۲۲ است و این موضوع با تصاویر گوگلمپ مشخص است. برخی از خانههایی که قبل از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ وجود داشتند، در نقشه دیده نمیشوند، زیرا در آن زمان هنوز ساخته نشده بودند و برخی خانههای دیگر که در جنگ تخریب شدند، هنوز در نقشه نشان داده میشوند.
عصر روز گذشته، میدان شهرک بیت لِیف پر از مردم بود؛ بهویژه کودکان که طبق عادت در آنجا بازی میکردند. «محمد اسماعیل» شهردار شهرک بیت لِیف میگوید: تهدید اسرائیل، مردم را نگران کرد و باعث شد حدود ۶۰ خانواده شهرک را ترک کنند، اما نیمی از آنها صبح روز بعد، پس از استقرار ارتش و یونیفل، بازگشتند.
پس از آتشبس، ۴۶۲ خانواده از مجموع ۶۰۰ خانوادهای که پیش از آغاز جنگ ساکن بیت لِیف بودند، در شهرک باقی ماندهاند. بیت لِیف که روبهروی مناطق جبال بلاط، زُرعیت، راهب و رامیه قرار دارد، با وجود ترورهای پیدرپی، زندگی تقریباً طبیعی خود را ادامه میدهد. زلغوط معتقد است تهدید اخیر با هدف برهم زدن روند بازگشت زندگی به حالت عادی است؛ در حالی که شهرداری توانسته بود زیرساختهای حیاتی مانند آب و برق را فراهم کند و مدارس و مغازهها نیز دوباره باز شده بودند.
در خیابان اصلی بیت لِیف، مرعی حمید و همسرش فاطمه حمید روی ایوان خانهشان نشسته و پس از آنکه نام خانهشان در نقشه تهدید قرار گرفت، پذیرای بازدیدکنندگان بودند. این زوج ۹۰ ساله تهدیدها را به سخره میگیرند و به باغچه نعناع و مزرعه تنباکو خود اشاره میکنند که آن را تنها زیرساخت واقعی خانهشان میدانند. در طبقه پایین خانه، دو اتاق وجود دارد که روضه حمید دخترشان آنها را به عنوان انبار کالاهای مغازهاش استفاده میکند. دو اتاق دیگر نیز وجود دارد که قبلاً کارگاه نجاری بودهاند و در حملات اخیر آسیب دیدند، اما اکنون دوباره به عنوان تعمیرگاه خودرو مورد استفاده قرار میگیرند.
