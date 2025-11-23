به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی الخطیب، نایب‌رئیس شورای اسلامی شیعیان لبنان، تأکید کرد که استقلال واقعی تنها با آزادسازی سرزمین و بازپس‌گیری توانایی تصمیم‌گیری مستقل کشور محقق می‌شود و در سایه اشغال و دیکته‌های خارجی نمی‌توان از استقلال سخن گفت.

وی در مراسمی در منطقه لبایا در بقاع غربی گفت: «استقلال حقیقی زمانی معنا دارد که حاکمیت کامل و بدون نقص باشد. ما خواهان دولتی هستیم که از حاکمیت، امنیت مردم، کرامت آنان و خون شهدا حفاظت کند. لذا تا زمانی که زمین اشغال شده وجود دارد، استقلالی در کار نیست.»

الخطیب افزود: «کشور هنوز به معنای واقعی تشکیل نشده و آنچه شاهدیم رفتاری است که شبیه فرزندان یک وطن واحد نیست.» او همچنین با اشاره به مناسبت روز استقلال لبنان گفت: «این روز در حالی فرا می‌رسد که کشور، استقلال واقعی ندارد و فرستادگان خارجی پیام‌هایی از اسرائیلی‌ها می‌آورند که باید تسلیم شوید.»

وی استقلال را مشروط به آزادی اراده و تصمیم‌گیری ملی دانست و تأکید کرد: «استقلال زمانی محقق می‌شود که زمین و اراده ما آزاد گردد و تصمیمات را خودمان برای منافع مردم و همه لبنانی‌ها بگیریم.»

الخطیب در ادامه به نقش بانک مرکزی لبنان پرداخت و آن را متهم به اجرای دستورهای واشنگتن دانست. وی گفت: «بانک مرکزی نه تنها مقاومت بلکه طایفه شیعه لبنان را محاصره می‌کند و تلاش دارد منابع مالی را خشک کند. وظیفه بانک مرکزی حمایت از اقتصاد ملی، پول ملی و منافع مردم است، اما امروز مردم محاصره می‌شوند و حتی بازسازی خانه‌ها ممنوع است مگر با شرایطی که هیچ ضمانتی ندارد.»

او در بخش دیگری از سخنانش حمایت خود از جوزف عون رئیس‌جمهور و تشکیل دولت را اعلام کرد و گفت: «ما با رئیس‌جمهور و تشکیل دولت و استقلال کامل هستیم، اما دیگران جز تخریب چیزی نمی‌شناسند و جز صدای زاغ چیزی از آنان نمی‌شنویم.»

در پاسخ به فشارها برای خلع سلاح مقاومت، الخطیب تأکید کرد: «ادامه فشارها برای گرفتن سلاح نشان می‌دهد که نقش مقاومت هنوز پایان نیافته است. اگر نقش مقاومت تمام شده بود، چرا می‌خواهند سلاح را بگیرند؟ این یعنی نقش آن همچنان پابرجاست.»

پایان پیام/ 167