به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «عزت الرشق» از رهبران جنبش حماس، اعلام کرد که این جنبش از میانجیگران و دولت آمریکا خواسته است تا بر رژیم صهیونیستی فشار بیاورند و هویت فرد مسلحی را که اسرائیل مدعی است حماس برای حمله به نیروهایش فرستاده، آشکار کنند.

وی ادامه داد که اسرائیل بهانه‌تراشی می‌کند تا از توافق فرار کرده و به «جنگ نسل‌کشی» بازگردد، و تأکید کرد که این رژیم طرفی است که هر روز و به‌طور نظام‌مند توافق را نقض می‌کند.

الرشق همچنین گزارش رسانه‌های اسرائیلی مبنی بر اطلاع حماس به "ویتکاف" درباره پایان توافق را تکذیب کرد و گفت: جنبش هیچ‌گونه بیانیه‌ای در این زمینه صادر نکرده است.

او افزود: حماس از میانجیگران و دولت آمریکا خواسته است فوراً وارد عمل شوند و اسرائیل را ملزم به اجرای کامل توافق کنند.

