عزت الرشق: اسرائیل با بهانه‌تراشی قصد بازگشت به جنگ را دارد

۲ آذر ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۰
کد مطلب: 1753260
یکی از رهبران حماس اعلام کرد اسرائیل با بهانه‌تراشی در پی فرار از توافق و بازگشت به جنگ است.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «عزت الرشق» از رهبران جنبش حماس، اعلام کرد که این جنبش از میانجیگران و دولت آمریکا خواسته است تا بر رژیم صهیونیستی فشار بیاورند و هویت فرد مسلحی را که اسرائیل مدعی است حماس برای حمله به نیروهایش فرستاده، آشکار کنند. 

وی ادامه داد که اسرائیل بهانه‌تراشی می‌کند تا از توافق فرار کرده و به «جنگ نسل‌کشی» بازگردد، و تأکید کرد که این رژیم طرفی است که هر روز و به‌طور نظام‌مند توافق را نقض می‌کند. 

الرشق همچنین گزارش رسانه‌های اسرائیلی مبنی بر اطلاع حماس به "ویتکاف" درباره پایان توافق را تکذیب کرد و گفت: جنبش هیچ‌گونه بیانیه‌ای در این زمینه صادر نکرده است. 

او افزود: حماس از میانجیگران و دولت آمریکا خواسته است فوراً وارد عمل شوند و اسرائیل را ملزم به اجرای کامل توافق کنند. 

