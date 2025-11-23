به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «عزت الرشق» از رهبران جنبش حماس، اعلام کرد که این جنبش از میانجیگران و دولت آمریکا خواسته است تا بر رژیم صهیونیستی فشار بیاورند و هویت فرد مسلحی را که اسرائیل مدعی است حماس برای حمله به نیروهایش فرستاده، آشکار کنند.
وی ادامه داد که اسرائیل بهانهتراشی میکند تا از توافق فرار کرده و به «جنگ نسلکشی» بازگردد، و تأکید کرد که این رژیم طرفی است که هر روز و بهطور نظاممند توافق را نقض میکند.
الرشق همچنین گزارش رسانههای اسرائیلی مبنی بر اطلاع حماس به "ویتکاف" درباره پایان توافق را تکذیب کرد و گفت: جنبش هیچگونه بیانیهای در این زمینه صادر نکرده است.
او افزود: حماس از میانجیگران و دولت آمریکا خواسته است فوراً وارد عمل شوند و اسرائیل را ملزم به اجرای کامل توافق کنند.
...........................
پایان پیام/ 167
نظر شما