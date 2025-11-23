به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمود قماطی، معاون رئیس شورای سیاسی حزب‌الله، حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت را «پیامی تهاجمی و شدید» توصیف کرد و گفت این اقدام نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل تل‌آویو به توافقات و قوانین بین‌المللی است. وی در گفت‌وگو با شبکه العالم اعلام کرد این حمله نه‌تنها متوجه حزب‌الله، بلکه پیامی تهدیدآمیز برای همه مقامات لبنانی، رؤسای سه‌گانه، دولت، ارتش و مردم لبنان است.

قماطی تصریح کرد هدف این حمله آن است که رژیم صهیونیستی نشان دهد هیچ خط قرمزی را به رسمیت نمی‌شناسد و تلاش می‌کند لبنان را تحت فشار وادار به پذیرش اراده آمریکا و پیشبرد پروژه‌های واشنگتن در منطقه کند.

قماطی: چگونه می‌توان به دشمنی که توافقات را اجرا نکرده اعتماد کرد؟

قماطی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی مسئولان لبنانی اشاره کرد که همچنان به مذاکرات جدید با رژیم صهیونیستی امید بسته‌اند. وی با ابراز شگفتی از این رویکرد گفت:

«چطور می‌توان با دشمنی مذاکره کرد که حتی یک بند از توافق فعلی را اجرا نکرده است؟ توافقی که با نظارت قدرت‌های بزرگ ـ در رأس آن آمریکا ـ منعقد شده، اما رژیم صهیونیستی هیچ تعهدی به آن نشان نداده است.»

نیاز لبنان به معادله‌ای جدید در برابر تجاوزات اسرائیل

معاون رئیس شورای سیاسی حزب‌الله تأکید کرد لبنان بیش از هر زمان دیگری به معادله‌ای واحد میان ارتش، دولت، مردم و مقاومت نیاز دارد؛ معادله‌ای که بتواند تجاوزاتی را که اسرائیل «به‌صورت بی‌محابا و با تصور نبودِ بازدارندگی» انجام می‌دهد، خنثی کند.

قماطی با اشاره به اظهارات اخیر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه «می‌تواند هر کاری را در خاورمیانه بدون هیچ مانعی انجام دهد»، گفت این سخنان نشان‌دهنده ادامه سیاست تجاوزکارانه و تلاش برای تحمیل سلطه بر لبنان است.

قماطی در پایان گفت مقاومت پس از بررسی دقیق پیامدهای حمله و مشخص شدن اینکه این تجاوز منجر به شهادت یا آسیب دیدن اعضای مقاومت شده است یا نه، تصمیم مناسب برای پاسخ را خواهد گرفت.

