زهران ممدانی: ترامپ فاشیست و مستبد است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ممدانی در گفتوگو با کریستن ولکر، مجری شبکه انبیسی، تأکید کرد که همچنان به مواضع انتقادی گذشتهاش درباره ترامپ پایبند است. وی افزود: «این چیزی است که در گذشته گفتهام و امروز هم میگویم.»
شهردار منتخب نیویورک توضیح داد که در دیدار با رئیسجمهور آمریکا، طرفین اختلاف نظرهای خود را آشکارا بیان کردند و در عین حال تلاش داشتند بر ارائه تحلیل مشترک از بحران توان مالی نیویورکیها تمرکز کنند.
ممدانی خاطرنشان کرد: «من برای بیان یک نکته یا موضعگیری به دفتر بیضی شکل نمیروم. من برای خدمت به نیویورکیها آنجا میروم.»
