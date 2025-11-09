به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ انتخاب زهران ممدانی به عنوان شهردار نیویورک، موجی از نگرانی و اضطراب را در محافل سیاسی اسرائیل برانگیخته است.
این پیروزی، که با حمایت قابل توجهی از سوی رأیدهندگان یهودی نیز همراه بود، حامل پیامی نادر در سیاست آمریکا است: حمایت آشکار از فلسطینیان و مخالفت با اشغالگری اسرائیل.
نیویورک دومین شهر بزرگ جهان از نظر جمعیت یهودی است و پیروزی ممدانی در آن، بهویژه با کسب حدود ۳۰٪ آرای یهودیان، نشانهای از تحول در نگرش عمومی نسبت به اسرائیل تلقی شده است.
تحلیلگران اسرائیلی هشدار دادهاند که این تحول میتواند روابط تلآویو با واشنگتن را تحت تأثیر قرار دهد، بهویژه در شرایطی که حمایت از اسرائیل در میان جوانان دموکرات آمریکایی رو به کاهش است.
مواضع ممدانی
ممدانی، سیاستمدار ۳۴ ساله و عضو جناح چپ پارلمان شهری، در طول کمپین انتخاباتی خود آشکارا از سیاستهای سنتی طرفدار اسرائیل فاصله گرفت.
او ضمن تأکید بر حق موجودیت اسرائیل، هرگونه نظام اجتماعی که به یهودیان برتری دهد را مغایر با اصول حقوق بشر دانست.
ممدانی جنگ اسرائیل علیه غزه را «نسلکشی» توصیف کرد و وعده داد که در صورت ورود بنیامین نتانیاهو به نیویورک، او را بازداشت خواهد کرد. همچنین احتمال قطع همکاریهای علمی و صنعتی با اسرائیل را مطرح کرد.
واکنشهای اسرائیلی و آمریکایی
مقامات اسرائیلی، ممدانی را به حمایت از حماس و دشمنی با یهودیان متهم کردند و حتی خواستار مهاجرت یهودیان نیویورک به اسرائیل شدند.
سفیر اسرائیل در سازمان ملل نیز ابراز نگرانی کرد که امنیت روانی جامعه یهودی نیویورک با انتخاب ممدانی خدشهدار شود. در مقابل، ممدانی بارها بر مبارزه با یهودستیزی تأکید کرده و با رهبران یهودی مترقی ائتلافهایی تشکیل داده است.
بازتاب جهانی
مصطفی البرغوثی، سیاستمدار فلسطینی، پیروزی ممدانی را «الهامبخش» خواند و آن را نشانهای از بیداری نسل جوان آمریکایی، از جمله یهودیان، در برابر ظلم سیاسی و اجتماعی دانست. او افزود: «قضیه فلسطین اکنون به یک موضوع انتخاباتی داخلی در آمریکا و جهان تبدیل شده است.»
دولت ترامپ، که مخالف ممدانی بود، همچنان از اقدامات اسرائیل در غزه حمایت میکند و در حال همکاری با تلآویو برای بازسازی غزه و مدیریت آتشبس با حماس است.
دفتر نتانیاهو نیز با سکوت نسبت به پیروزی ممدانی، تلاش کرده بر روابط مستحکم با ترامپ تأکید کند و نگرانیها را کاهش دهد.
