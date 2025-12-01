ستاره لالیگا: جهان به ممدانی نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هکتور بلرین، بازیکن اسپانیایی تیم رئال بتیس و مدافع سابق آرسنال، با ارسال پیامی ویدیویی به زهران ممدانی، شهردار جدید نیویورک، او را «فردی که جهان امروز به او نیاز دارد» توصیف کرد. این پیام در جریان برنامه «The Adam Friedland Show» منتشر شد؛ جایی که ممدانی، طرفدار شناختهشده آرسنال، واکنشی صمیمانه نشان داد و گفت: «من عاشق این مرد هستم.»
بلرین در این ویدیو خطاب به شهردار مسلمان نیویورک گفت که «طرفدار آرسنال بودن مستقیماً به باحال بودن مربوط است» و افزود که انرژی تغییرات سیاسی در نیویورک حتی در اسپانیا نیز احساس میشود. او همچنین تأکید کرد که حضور چهرهای مانند ممدانی در رأس مدیریت شهری «همان چیزی است که نیویورک و جهان اکنون به آن نیاز دارند.»
بازیکن پیشین آرسنال با شوخی درباره ظاهر جدیدش گفت: «نمیدانم من را با این موها و این سبیل میشناسی یا نه»، اما پیام خود را با ابراز محبت ادامه داد: «از اسپانیا عشق و احترام فراوان برایت میفرستم؛ از یک هوادار بزرگ آرسنال به هواداری دیگر.»
این پیام صمیمانه در حالی منتشر شده که پیروزی ممدانی در انتخابات شهرداری نیویورک توجه رسانهها و هواداران آرسنال را جلب کرده است؛ موضوعی که به نظر میرسد ارتباط میان فوتبال، سیاست و فرهنگ هواداری را بار دیگر پررنگ کرده است.
