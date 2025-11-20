ترامپ: میزبان زهران ممدانی در کاخ سفید خواهم بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که قصد دارد روز جمعه در دفتر بیضی کاخ سفید میزبان زهران ممدانی، شهردار منتخب نیویورک باشد. این نخستین دیدار مستقیم میان آن دو پس از انتخاب ممدانی در اوایل ماه جاری خواهد بود.

ترامپ در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشال» نوشت: «زهران ممدانی شهردار کمونیست نیویورک، درخواست دیدار کرده است. توافق کردیم این دیدار روز جمعه در دفتر بیضوی برگزار شود. جزئیات بیشتر را بعداً اعلام خواهیم کرد».

پیش از اعلام ترامپ، ممدانی در گفت‌وگو با شبکه MS NOW تأکید کرده بود که تیمش برای هماهنگی دیدار با ترامپ اقدام کرده است: «ما با کاخ سفید تماس گرفتیم. من براساس تعهدی که به مردم نیویورک داده‌ام، آماده دیدار با هر فردی است، مادامی که این دیدار به نفع ۸.۵ میلیون ساکن شهر باشد که برای تحمل هزینه‌های زندگی در گران‌ترین شهر آمریکا با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند».

این دیدار به ماه‌ها دشمنی میان ترامپ و ممدانی پایان خواهد داد؛ دو چهره نیویورکی که از زمان پیروزی ممدانی در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در ژوئن گذشته، بارها در کارزارهای انتخاباتی و رسانه‌ها به شدت یکدیگر را مورد انتقاد قرار داده‌اند.

ترامپ پیش‌تر ممدانی، سیاستمدار سوسیال‌دموکرات، را دستاویز حملات خود قرار داده و تلاش کرده بود سیاست‌های او را به دموکرات‌های سراسر کشور مرتبط کند. او حتی با تمسخر، ممدانی را «کمونیست کوچک» خوانده و تهدید کرده بود در صورت پیروزی او، بودجه فدرال شهر نیویورک را قطع خواهد کرد.

از سوی دیگر، ممدانی در سخنرانی پیروزی خود پس از انتخاب به عنوان شهردار، خطاب به ترامپ گفت: «دونالد ترامپ، می‌دانم که در حال تماشا هستی، چهار کلمه برایت دارم: صدای تلویزیون را بلند کن».

ترامپ نیز روز یکشنبه در پایگاه اندروز به خبرنگاران گفته بود: «شهردار نیویورک خواهان دیدار با ماست. ما برای حل مشکلات تلاش خواهیم کرد. او می‌خواهد به واشنگتن بیاید و با ما دیدار کند. ما می‌خواهیم همه چیز برای نیویورک به خوبی پیش برود».

