به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های سریلانکا امروز یکشنبه همچنان مشغول مقابله با افزایش سطح آب در بخش‌هایی از شهر «کلمبو» پایتخت این کشور، هستند؛ پس از آنکه توفان قدرتمند «دیتوا»، ویرانی گسترده‌ای در کشور سریلانکا برجای گذاشت و دست‌کم ۱۵۹ نفر را در سراسر این کشور به کام مرگ کشاند.

مرکز مدیریت بحران سریلانکا اعلام کرد بخش شمالی شهر کلمبو با سیلاب‌های گسترده روبه‌روست و سطح آب رودخانه کیلانی همچنان در حال افزایش است.

این مرکز افزود که شمار قربانیان توفان ویرانگر در سریلانکا به ۱۵۹ نفر رسیده و ۲۰۳ نفر نیز ناپدید شده‌اند؛ یک هفته پس از بارش‌های سیل‌آسایی که بر اثر توفان «دیتوا» ایجاد شد و روز شنبه از محدوده سریلانکا عبور کرد.

یک مقام مرکز مدیریت بحران سریلانکا گفت: با وجود اینکه توفان از ما عبور کرده، بارش شدید در بالادست اکنون مناطق کم‌ارتفاع در اطراف رودخانه کیلانی را زیر آب برده است.

«آنورا کومارا دیسانایاکه» رئیس‌جمهور سریلانکا دیروز شنبه برای مقابله با پیامدهای توفان وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و جامعه جهانی را برای ارسال کمک فراخواند.

هند نخستین کشوری بود که واکنش نشان داد و کمک‌های امدادی و دو بالگرد به همراه خدمه برای انجام عملیات نجات ارسال کرد. ژاپن نیز گفت که تیمی را برای ارزیابی نیازهای فوری اعزام می‌کند و وعده کمک‌های بیشتر داده است.

مرکز مدیریت بحران سریلانکا اعلام کرد بسیاری از جاده‌ها در استان مرکزی — که بیشترین آسیب را دیده — همچنان مسدود است، هرچند بارندگی در سراسر جزیره کاهش یافته است.

شرایط آب‌وهوایی شدید باعث تخریب بیش از ۲۰ هزار خانه در سریلانکا شده و ۱۲۲ هزار نفر را به پناهگاه‌های موقت دولتی فرستاده است. همچنین ۸۳۳ هزار نفر دیگر به دلیل سیلاب‌ها آواره شده و نیازمند کمک دولتی هستند.

نیروهای ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی سریلانکا در کنار کارگران غیرنظامی و داوطلبان برای کمک به عملیات امداد اعزام شده‌اند.

مقام‌های سریلانکا اعلام کرده‌اند حدود یک‌سوم این کشور به دلیل تخریب خطوط برق و تأسیسات آب‌شیرین‌کن، همچنان بدون برق یا آب است و ارتباطات اینترنتی نیز مختل شده است.

توفان «دیتوا» مرگبارترین فاجعه طبیعی سریلانکا از سال ۲۰۱۷ تاکنون محسوب می‌شود؛ زمانی که سیلاب‌ها و رانش زمین جان بیش از ۲۰۰ نفر را گرفت و صدها هزار نفر را آواره کرد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸