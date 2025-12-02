شمار قربانیان فاجعه سیل در اندونزی به ۷۵۳ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تعداد قربانیان سیلابها و رانشهای زمین در جزیرهٔ سوماترا امروز سهشنبه بنابر جدیدترین دادههای منتشرشده از سوی آژانس ملی مدیریت بحران اندونزی به ۷۵۳ کشته افزایش یافت، در حالی که ۵۰۴ تا ۵۰۷ نفر همچنان مفقود هستند.
بالگردها و قایقها برای انتقال کمکها و تخلیه افراد گرفتار به کار گرفته شدهاند، اما تیمهای امداد با دشواریهای جدی در دسترسی به روستاهای دورافتادهٔ سوماترا روبهرو هستند؛ زیرا رانش زمین و آسیب زیرساختها مسیرها را مسدود کرده است.
آژانس اندونزیایی اعلام کرد که شمار کل افراد آسیبدیده از سیلاب و رانش زمین در سوماترا از ۳.۳ میلیون نفر گذشته و ۱ میلیون نفر به پناهگاههای موقت منتقل شدهاند. همچنین ۲۶۰۰ نفر در سه استان مجروح شدهاند.
این آژانس دیروز دوشنبه اعلام کرده بود که شمار قربانیان ۶۰۴ نفر است، اما گسترش عملیات جستوجو، ابعاد بزرگتر خسارتها را آشکار کرد؛ بهویژه در مناطقی که سیلاب پلها را تخریب و جادهها را قطع کرده و رسیدن نیروهای امدادی را با مشکل مواجه کرده است.
این فاجعه بخشی از موج بارشهای موسمی سنگینی است که هفتهٔ گذشته چندین کشور جنوب و جنوب شرق آسیا را درنوردید و بر اساس آمار رسمی اعلامشده امروز سهشنبه باعث بیش از ۱۳۰۰ مرگ در این کشورها از جمله ۷۵۳ نفر در اندونیسیا، ۴۱۰ نفر در سریلانکا و ۱۸۱ نفر در تایلند شده است.
در سریلانکا نیز ساکنان شهر کندی و بخشهایی از مناطق مرکزی با کمبود آب آشامیدنی مواجه شدهاند و خانوادهها مجبورند آب مورد نیازشان را از چشمههای طبیعی تأمین کنند؛ در حالی که هشدارهایی دربارهٔ تشدید بحران با ادامهٔ بارشها داده شده است.
آنورا کومارا دیسانایاکه رئیسجمهور سریلانکا نیز اعلام کرد که تعیین آمار نهایی تلفات، زود است.
مقامهای کشورهای آسیبدیده در حال گسترش عملیات جستوجو و نجات هستند، اما بیم آن میرود که شمار قربانیان افزایش یابد؛ چرا که دسترسی به بسیاری از مناطق همچنان دشوار است و وضعیت آبوهوا نیز رو به وخامت دارد.
