به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «جیک لَنگ/لانگ»، نامزد جمهوری‌خواه انتخابات سنای فلوریدا، سیاستمدار اسلام‌ستیز، از شهر دیربورن در ایالت میشیگان به‌دلیل آنچه «عدم حمایت پلیس در جریان اقدام به قرآن‌سوزی» خوانده، ۲۰۰ میلیون دلار شکایت کرده است. این مقام آمریکایی شکایت را پس از درگیری‌های شدید در تجمعی با محتوای ضداسلامی در ۱۸ نوامبر مطرح کرده و مدعی است پلیس دیربورن از او و همراهانش در برابر معترضان محافظت نکرده است. او در شبکه اجتماعی X، شورای شهر دیربورن و شهردار مسلمان آن، عبدالله حمود، را نیز هدف حملات لفظی قرار داده و پلیس شهر را «شریعت‌محور» توصیف کرده است.

بر اساس شکایت ثبت‌شده در دادگاه فدرال شرق میشیگان، لنگ و چند شاکی دیگر ادعا کرده‌اند که مقام‌های دیربورن حقوق قانونی آنان را نقض کرده‌اند؛ ازجمله حق آزادی بیان و حق محافظت برابر بر اساس متمم‌های اول و چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده. شکایت به «خطرآفرینی دولتی»، «قصور در حمایت» و «اجرای گزینشی قانون» استناد کرده و خواستار دریافت غرامت سنگین شده است. لنگ در این شکایت عملکرد پلیس را «رها کردن عمدی مسئولیت‌های قانون اساسی» توصیف کرده است!

تصاویر منتشرشده توسط خبرنگاران مستقل و رسانه‌هایی چون رویترز و آناتولی نشان می‌دهد لنگ تلاش داشت یک نسخه قرآن را با مایع آتش‌زا بسوزاند که با واکنش فوری یک مخالف‌تظاهرکننده مواجه شد. ویدئوهای دیگر او را در حال تحریک معترضان با بسته‌ای از گوشت خوک و درگیری لفظی و فیزیکی میان دو طرف نشان می‌دهد. پلیس نیز در چند صحنه به لنگ تذکر داده است. رسانه‌ها همچنین نقل کرده‌اند که لنگ در سخنانی، مسلمانان مهاجر را متهم به «جایگزینی جمعیتی» کرده؛ اظهاراتی که بازتاب نظریه نژادپرستانه «جایگزینی بزرگ» است.

مقام‌های محلی ادعاهای لنگ را رد کرده‌اند. «جوسلین بنسون»، وزیر ایالت میشیگان، گفته است تلاش‌ها برای ایجاد خشونت و اختلاف در دیربورن ناکام مانده و رهبران محلی توانسته‌اند آرامش را حفظ کنند. امام محمدعلی الهادی از «خانه حکمت اسلامی» نیز در واکنش به این حوادث از «رنج ناشی از جهل و نفرت‌پراکنی» سخن گفته است. لنگ که پیش‌تر با دریافت عفو ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ از پرونده‌های مرتبط با حمله ۶ ژانویه رهایی یافته بود، اکنون وارد دعوایی حقوقی تازه شده که رنگ و بوی آشکار اسلام‌ستیزی در ایالات متحده دارد.

حمله ۶ ژانویه یورش طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا در واشینگتن است. در آن روز، تجمع اعتراضی به نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ به خشونت کشیده شد و گروهی از هواداران ترامپ با شکستن موانع امنیتی وارد ساختمان کنگره شدند و روند تأیید پیروزی جو بایدن را مختل کردند.

.............

پایان پیام