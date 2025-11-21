به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفل) امروز پنجشنبه اعلام کردند که از زمان اجرای آتشبس میان اسرائیل و حزبالله در نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون، بیش از ۱۰ هزار مورد تجاوز هوایی و زمینی اسرائیل در داخل خاک لبنان ثبت کردهاند.
براساس گزارش شبکه الجزیره، یونیفل با اعلام اینکه نوعی ثبات شکننده در امتداد خط آبی میان لبنان و اسرائیل برقرار است، افزود که نیروهای حافظ صلح همراه با ارتش لبنان گشتهای روزانه برای جلوگیری از تنش و کمک به بازگرداندن ثبات در جنوب لبنان انجام میدهند.
طبق گزارش این نیرو، از زمان اجرای توافق توقف درگیریها در سال ۲۰۲۴ میلادی، بیش از ۷۵۰۰ تجاوز هوایی و حدود ۲۵۰۰ تجاوز زمینی در شمال خط آبی (داخل خاک لبنان) ثبت شده است.
یونیفل همچنین اعلام کرد که بیش از ۳۶۰ مخفیگاه رهاشده سلاح را کشف و موضوع را به ارتش لبنان ارجاع داده و تصریح کرد که تمامی این موارد به شورای امنیت سازمان ملل گزارش شده است.
در روزهای اخیر، ارتش اسرائیل با ادعای هدف قرار دادن زیرساختهای حزبالله و جنبش حماس، حملات هوایی گستردهای به لبنان انجام داده که به شهادت تعدادی غیرنظامی منجر شده است.
رسانههای اسرائیلی نیز گزارش دادهاند که ارتش این رژیم خود را برای احتمال آغاز حملهای چندروزه به لبنان آماده میکند.
در ۵ سپتامبر گذشته، دولت لبنان طرح ارتش برای انحصار سلاح در دست دولت را تصویب کرد؛ طرحی که قرار است بسته به امکانات، به تدریج اجرا شود. این در حالی است که حزبالله همچنان با درخواستها برای تحویل سلاحهایش مخالفت میکند.
توافق آتشبس در نوامبر ۲۰۲۳ در تلاش برای پایان دادن به حمله اسرائیل به لبنان که در اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده بود، منعقد شد، اما تنشها در سپتامبر ۲۰۲۴ به جنگی تمامعیار تبدیل شد که طی آن بیش از ۴ هزار نفر شهید و حدود ۱۷ هزار نفر زخمی شدند.
این در حالی است که اسرائیل با ادامه اشغال پنج تپه لبنانی در جنوب – که در جنگ اخیر آنها را تصرف کرده – و همچنین مناطقی که از دههها پیش در اشغال دارد، همچنان توافق را نقض میکند.
