کتاب »شکوفه لبخند« از مجموعه آفتابگردان در هندوستان منتشر شد

این اثر، معرفی شخصیت آمنه دختر وهب، مادر رسول گرامی اسلام(ص) به کودکان و نوجوانان است. در این نگاشته داستانی، ماجرای ملاقات عبدالمطلب پدربزرگ رسول خدا(ص) با وهب به تصویر کشیده شده که در طی آن، پیشنهاد خواستگاری وی از آمنه برای پسرش عبدالله مطرح گردیده است.

همچنین، شرافت خانوادگی و منزلت اجتماعی وهب و پاکدامنی آمنه و عبدالله و پرهیز آنان از حرام‌خواری و بت‌پرستی در جاهلیت عرب، نیز نقل شده است. مرگ عبدالله، پیش از تولد پیامبر(ص) و وفات آمنه وقتی پیامبر(ص) هنوز شش سال داشت نیز از فرازهای دیگر این داستان است.

استفاده از تصاویر کودکانه و مناسب با هر فراز از داستان، در تمامی صفحات و بیان مشخصات فردی، از جمله: نام پدر، تاریخ ولادت و وفات، مدت عمر و محل دفن آمنه و همچنین، اشاره به منابع نقل داستان، در صفحه پایانی کتاب، از دیگر ویژگی‌های این اثر می‌باشد.

این اثر از سوی قمر عباس نقوی به زبان اردو ترجمه و در قطع خشتی منتشر شده است.

