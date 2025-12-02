به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رئیسجمهور آمریکا در تماسی با نخستوزیر اسرائیل، ضمن تأکید مجدد بر لزوم خلع سلاح حماس، خواستار حفظ «گفتگوی قوی» تلآویو با دولت جدید سوریه شد. این تماس در پی تشدید تنشها و درگیریهای مرزی اخیر میان ارتش اسرائیل و شهروندان سوری در حومه دمشق صورت گرفته است، جایی که آمریکا به دنبال جلوگیری از هرگونه اقدام مغایر با «توسعه سوریه» است.
بر اساس بیانیه دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، وی ساعاتی پیش با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفتوگو کرد. محور اصلی این گفتوگو، همانند گذشته، تأکید بر «اهمیت و تعهد به خلع سلاح کامل حماس و غیرنظامیسازی نوار غزه» بوده است. علاوه بر این، طرفین در خصوص لزوم گسترش پیمانهای صلح منطقهای نیز تبادل نظر کردند. کاخ سفید همچنین از نتانیاهو برای یک دیدار آتی در واشنگتن دعوت به عمل آورد.
نکته قابل توجه در این میان، عدم اشاره بیانیه نتانیاهو به مسئله سوریه است، در حالی که رسانههای عبری گزارش دادند این تماس تلفنی در پسزمینه رایزنیهای فشرده واشنگتن برای کاهش دمای روابط تلآویو و دمشق صورت گرفت. این رایزنیها پس از عملیات اخیر نفوذ نیروهای اسرائیلی به شهرک «بیت جن» در جنوب سوریه و درگیریهایی که منجر به مجروحیت 6 نظامی اسرائیلی شد، شدت گرفته است.
بنا بر گزارش شبکه رسمی بث اسرائیل، ایالات متحده مصر است که مانع از اوجگیری تنشها پس از حادثه هفته گذشته شود. این مواضع با توییتهای اخیر ترامپ همخوانی دارد. ترامپ در شبکه «تروث سوشال» خود تصریح کرد که «بسیار حیاتی است که اسرائیل گفتگوی قوی و واقعی خود را با دمشق حفظ کند و هیچ چیز نباید مانع توسعه سوریه به یک کشور شکوفا شود.» وی همچنین با اشاره به رهبری جدید سوریه، احمد الشرع، ابراز امیدواری کرد که این دولت جدید در مسیر ایجاد روابط طولانی و شکوفا با اسرائیل گام بردارد.
این در حالی است که از زمان سقوط رژیم بشار اسد در 8 دسامبر 2024، ارتش اسرائیل به طور مکرر حاکمیت ارضی سوریه را نقض کرده و با حملات هوایی گسترده، علاوه بر تخریب زیرساختها و تجهیزات ارتش سوریه، جان غیرنظامیان را نیز گرفته است.
در جدیدترین مورد که منجر به مداخله آمریکا شد، نفوذ یک گشت اسرائیلی به بیت جن در حومه دمشق به درگیری با مردم محلی انجامید که از خانههای خود دفاع میکردند و در نتیجه این درگیری 6 نظامی اسرائیلی مجروح شدند. پس از این حادثه، تلآویو با حملات هوایی تلافیجویانه، 13 نفر از جمله زنان و کودکان را به قتل رساند و بیش از 25 نفر دیگر را مجروح کرد. شهرک بیت جن در نزدیکی مرزهای جولان اشغالی قرار دارد.
با وجود اینکه دولت مرکزی سوریه پس از تغییرات اخیر، هیچ تهدیدی برای امنیت اسرائیل تلقی نمیشود، تداوم نفوذهای زمینی و حملات هوایی اسرائیل نشان میدهد که این رژیم همچنان به سیاست تجاوز علیه خاک این کشور ادامه میدهد.
