صدها تمساح قربانی تصمیم عجیب مقامات اسرائیلی شدند!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات اسرائیلی در توجیه اقدام خود برای کشتن صدها تمساح در مزرعه «بیتسئیل» واقع در منطقه غور اردن، ادعا کردند این تصمیم به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی در «حمله خرابکارانه» و رهاسازی تمساح‌ها در کرانه باختری اتخاذ شده است.

اداره مدنی اسرائیل و سازمان طبیعت و پارک‌ها اعلام کردند، این مزرعه سال‌ها با مشکلات ایمنی، ضعف زیرساخت‌ها و تکرار موارد فرار تمساح‌ها مواجه بوده و احتمال نفوذ گروه‌های مخالف برای استفاده از این حیوانات در حملات علیه غیرنظامیان وجود داشته است.

مقامات رسمی همچنین مدعی شدند این اقدام برای پایان دادن به «رنج حیوانات» که در شرایط «سخت و رو به وخامت» نگهداری می‌شدند صورت گرفته و هدف اصلی «جلوگیری از خطر مستقیم برای امنیت عمومی» بوده است.

با وجود انتقادهای گسترده سازمان‌های مدافع حقوق حیوانات که این اقدام را محکوم کردند، مقامات اسرائیلی اعلام کردند هیچ تحقیق رسمی درباره کشتار تمساح‌ها یا تعطیلی مزرعه انجام نخواهد شد.

به گفته مسئولان، دولت طی سال‌های گذشته صدها هزار شِکِل برای بهبود حصارهای فرسوده مزرعه هزینه کرده بود، اما در نهایت به این نتیجه رسید که کشتار تمساح‌ها «ایمن‌ترین گزینه» است، زیرا انتقال آنها به مکان دیگر غیرممکن شده بود.

...........................

پایان پیام/ 167