کنفرانس اسلامی بایرن آلمان با حضور گسترده نهادهای مدنی و مسلمانان + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در شهر پنزبِرگ ایالت بایرن، برای نخستین‌بار یک ائتلاف گسترده از فعالان مسلمان و نهادهای مدنی گرد هم آمد تا درباره ارتقای مشارکت اجتماعی و مقابله با نژادپرستی گفت‌وگو کنند. این نشست تخصصی با عنوان «گفت‌وگوی بین مسلمانان: مشارکت مسلمانان در بایرن – چالش‌ها و چشم‌اندازها» به ابتکار جامعه اسلامی پنزبِرگ برگزار شد؛ جامعه‌ای که سه دهه است بر شفافیت، گفت‌وگو و استفاده از زبان آلمانی در فعالیت‌های دینی تأکید دارد.

بیش از ۶۰ شرکت‌کننده از شهرهای مختلف بایرن، از جمله مونیخ، رگنسبورگ، آگسبورگ و نورنبرگ در این رویداد حضور یافتند؛ نشستی که به گفته برگزارکنندگان، گسترده‌ترین گردهمایی اسلامی و مدنی در این ایالت محسوب می‌شود. حضور و تنوع گسترده ملیتی، فضای گفت‌وگو را شکل داد و محور مشترک شرکت‌کنندگان «تنوع در وحدت» عنوان شد.

شرکت‌کنندگان در پنج کارگاه موازی، موضوعاتی همچون تقویت نمایندگی مسلمانان در رسانه و سیاست، مقابله با نژادپرستی ضداسلامی، ارتقای کیفیت آموزش دینی، تعامل با رسانه‌ها و توسعه ساختارهای مالی پایدار را بررسی کردند. در این کارگاه‌ها بر لزوم حرفه‌ای‌سازی، شبکه‌سازی، تقویت گفت‌وگوی بین‌دینی و جلب توجه بیشتر نسبت به نقش مسلمانان در تقویت همبستگی اجتماعی تأکید شد.

در پایان این نشست، بر ادامه‌دار بودن روند همکاری توافق شد و برگزارکنندگان اعلام کردند که مرحله بعدی این فرایند در ابتدای سال ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد. هدف آن، تدوین توصیه‌های عملی، گسترش شبکه‌های ارتباطی و تقویت مشارکت پایدار مسلمانان در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و مدنی در ایالت بایرن است.

...........

پایان پیام