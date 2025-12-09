به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سالوادور نصرالله، نامزد لیبرال انتخابات ریاست‌جمهوری هندوراس، نسبت به توقف چندروزه شمارش آرا در انتخابات ۳۰ نوامبر اعتراض کرده و آن را «سرقت» انتخاباتی دانسته است. این در حالی است که تنش‌ها در کشور همزمان با اتهامات تقلب، درخواست ابطال انتخابات و انتقادها از دخالت‌های آمریکا افزایش یافته است.

شمارش آرا که از روز جمعه بر رقم ۸۸/۶ درصد متوقف شده بود، روز دوشنبه از سر گرفته شد و طبق اعلام شورای ملی انتخابات (CNE)، با شمارش نزدیک به ۹۹ درصد آرا، ناصری اسفورا (Nasry Asfura)، مورد حمایت ترامپ، تاجر ۶۷ ساله و نامزد راست‌گرای حزب ملی هندوراس، با ۴۰/۵۳ درصد پیشتاز است و نصرالله، مجری ۷۲ ساله تلویزیون و نامزد حزب لیبرال، ۳۹/۱۶ درصد آرا را کسب کرده است. اسفورا مورد حمایت آشکار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، بوده است.

نصرالله شامگاه دوشنبه به وقت محلی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این سرقت است». در همین حال، حزب حاکم چپ‌گرای «لیبره» (Libre) نیز با طرح اتهام دخالت دولت آمریکا و شخص ترامپ در انتخابات، خواستار «ابطال کامل» انتخابات شده و از مردم خواسته است با اعتصاب و اعتراض، علیه روند موجود اقدام کنند.

شورای ملی انتخابات اعلام کرده است که هزاران صورت‌جلسه دارای «ناهماهنگی» همچنان نیازمند بررسی است. نصرالله نیز تأکید کرده است که «افراد فاسد» روند شمارش را عمداً کند کرده‌اند.

حزب لیبره علاوه بر درخواست ابطال انتخابات، اعلام کرده است که روز ۱۳ دسامبر «مجمع فوق‌العاده کرامت ملی» را برگزار خواهد کرد. شیومارا کاسترو، رئیس‌جمهور فعلی هندوراس، هنوز نسبت به مواضع حزبش اظهار نظر نکرده است. طبق قانون هندوراس، شورای انتخابات باید تا ۳۰ دسامبر نتیجه نهایی را اعلام کند.

تنش‌ها در آستانه انتخابات زمانی تشدید شد که ترامپ، چند روز پیش از رأی‌گیری، «خوآن اورلاندو هرناندز»، رئیس‌جمهور پیشین هندوراس (۲۰۱۴–۲۰۲۲) را که در آمریکا به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی بود، عفو کرد. سال گذشته دولت هندوراس برای وی اعلامیه قرمز اینترپل صادر کرد و دادستانی کشور روز دوشنبه بار دیگر خواستار پیگیری اتهامات «پولشویی و کلاهبرداری» علیه او شد.

ترامپ در روزهای آخر کارزار انتخاباتی، حمایت صریح خود از اسفورا را اعلام کرده و او را «دوست آزادی» نامیده بود؛ در حالی که نصرالله را فردی معرفی کرد که «فقط تظاهر می‌کند ضدکمونیست است». حزب لیبره پیش از انتخابات دخالت‌های ترامپ را محکوم کرده و آن را «تحمیل و مداخله آشکار» آمریکا در امور هندوراس خوانده بود.

.............

پایان پیام