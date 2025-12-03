  1. صفحه اصلی
محکومیت اسلام‌هراسی و سیاست‌های ضدپناهجویی در اروپا و آمریکا از سوی پاپ

۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۲
کد مطلب: 1757338
پاپ لئوی چهارم در بازگشت از سفر به ترکیه و لبنان، موج اسلام‌هراسی و سیاست‌های ضدپناهجویی در اروپا و آمریکا را محکوم و سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه ترامپ را ناعادلانه توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پاپ لئوی چهارم در سخنانی تند، افزایش اسلام‌هراسی، نژادپرستی و کارزارهای سیاسی علیه پناهجویان در اروپا و ایالات متحده را محکوم کرد. او این اظهارات را در گفتگو با خبرنگاران، در مسیر بازگشت به رم پس از سفر به ترکیه و لبنان بیان کرد.

پاپ با انتقاد از «سیاست‌های ترس‌آفرین» گفت اسلام‌هراسی نتیجه تبلیغات جریان‌هایی است که با تکیه بر ملی‌گرایی افراطی و تبعیض، به دنبال ایجاد ترس نسبت به مسلمانان و پناهجویان هستند. او تأکید کرد ایجاد هراس از اسلام یا هر دین دیگری «غیرانسانی، غیراخلاقی و مغایر تعالیم مسیحیت» است.

وی همچنین سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، را «ناعادلانه» خواند و خواستار رویکردی انسانی‌تر نسبت به مهاجران شد.

پاپ لئوی چهارم با تأکید بر نقش کلیسا در ترویج همبستگی گفت: کلیسا باید مرزها را بگشاید، موانع طبقاتی و قومی را از میان بردارد و رویکردی مبتنی بر انسانیت و شفقت نسبت به همه مردم اتخاذ کند.

