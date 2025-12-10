به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ضدنژادپرستی «امراپ» (کمیته ۸۹) اعلام کرده است که قصد دارد روند قضایی علیه شهردار شهر پیفون در استان یون فرانسه را دوباره به جریان بیندازد. این مقام محلی که وابسته به حزب راست‌گرای «تجمع ملی» است، به انتشار تصاویر و محتوای اسلام‌هراسانه در شبکه‌های اجتماعی متهم شده است.

به گزارش رسانه‌های فرانسوی، امراپ اعلام کرده است که این محتواها صراحتا جنبه تبعیض‌آمیز داشته و مسلمانان را هدف قرار داده است. شکایت اولیه در این پرونده پیش‌تر مختومه شده بود، اما این سازمان اکنون با ارسال درخواست رسمی به دادستان کل در دادگاه تجدیدنظر پاریس، خواستار بازبینی و رسیدگی مجدد شده است.

این پرونده در شرایطی مطرح می‌شود که فرانسه با افزایش موارد اسلام‌هراسی و گزارش‌های فزاینده از تبعیض مذهبی روبه‌رو است. فعالان حقوق مدنی هشدار می‌دهند که مقابله مؤثر با نفرت‌پراکنی و هرگونه تحریک علیه اقلیت‌های مذهبی برای حفظ ارزش‌های دموکراتیک ضروری است.

اقدام جدید امراپ بازتاب‌دهنده تلاش‌های جامعه مدنی برای مقابله با توهین، آزار و تحریک به نفرت، به‌ویژه در فضای مجازی، و لزوم پاسخگویی قانونی عاملان این رفتارهاست.

