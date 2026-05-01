به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که حدود دو ماه از جنگ آمریکا علیه ایران گذشته است، مرکز افکارسنجی ایپسوس، ای‌بی‌سی نیوز و واشنگتن‌پست در نظرسنجی مشترکی، از رأی منفی آمریکایی‌ها درباره جنگ علیه ایران پرده برداشتند.

طبق این نظرسنجی رأی ‌منفی آمریکایی‌ها درباره جنگ علیه ایران به سطح جنگ‌های عراق و ویتنام رسیده است.

نظرسنجی مشترک مرکز افکارسنجی ایپسوس، ای بی سی نیوز و واشنگتن‌پست نشان می‌دهد این جنگ در این مدت به اندازه سومین سال جنگ عراق یعنی در سال ۲۰۰۶ و ششمین سال جنگ ویتنام در دهه ۱۹۷۰ در بین آمریکایی‌ها منفور شده و این عدم رضایت به حدود ۶۱ درصد رسیده است.

همچنین در حالی که ترامپ مدعی بهبود وضع اقتصادی آمریکایی‌ها در دوره خود می‌شد، با افزایش قیمت بنزین به بالاترین سطح در چهار سال گذشته ۴ نفر از هر ده آمریکایی می‌گویند وضع آنها از زمان ورود ترامپ به کاخ سفید بدتر شده و به‌سمت کاهش رانندگی، کاهش هزینه‌های خانوار، تغییر برنامه‌های تفریحی، یا خرید خودروی برقی رفته‌اند.

درباره آینده هم نیمی از آمریکایی‌ها معتقدند افزایش قیمت بنزین حتی از امسال هم بیشتر خواهد بود و ۱۵ درصد هم امیدوارند قیمت‌ها در همین حد باقی بماند.

