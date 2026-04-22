نهادهای اسلامی آمریکا خواستار فوری فعال مطرح حامی فلسطین شدند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ائتلافی از سازمانهای حقوق مدنی مسلمانان در ایالات متحده خواستار آزادی فوری یک فعال فلسطینی-آمریکایی شدهاند که از سوی مأموران مهاجرتی این کشور بازداشت شده است؛ اقدامی که در ادامه فشارهای دولت آمریکا علیه حامیان فلسطین ارزیابی میشود.
بر اساس این گزارش، «صلاح سرسور» (Salah Sarsour)، از مدیران شناختهشده جامعه مسلمانان در شهر میلواکی ( ایالت ویسکانسین آمریکا)، در تاریخ ۳۰ مارس توسط بیش از ۱۰ مأمور اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) بازداشت شد. شورای روابط اسلامی-آمریکایی (CAIR) اعلام کرده است که این بازداشت بدون دلیل موجه و در حالی صورت گرفته که وی در حال رانندگی بوده است. سرسور بیش از ۳۲ سال بهصورت قانونی در آمریکا زندگی کرده و ریاست «انجمن اسلامی میلواکی» را بر عهده دارد.
بازداشت مشکوک و نگرانی خانواده
گزارشها حاکی است که وی ابتدا در بازداشتگاهی در شیکاگو (شیکاگو، ایالت ایلینوی) نگهداری میشد، اما سپس به مرکزی در ایندیانا منتقل شده و خانوادهاش در بیاطلاعی از وضعیت و محل نگهداری او دچار سردرگمی شدهاند. در همین راستا، گروهی از سازمانهای اسلامی و مدنی با تجمع مقابل ساختمان دیوان عالی آمریکا در واشنگتن، خواستار آزادی فوری وی شدند.
این ائتلاف، شامل نهادهایی مانند شورای روابط اسلامی-آمریکایی و شورای سازمانهای مسلمان آمریکا، در یک نشست خبری مشترک اعلام کرد که بازداشت سرسور بهدلیل فعالیتهای او در حمایت از فلسطین صورت گرفته است. آنان همچنین با انتشار نامهای مشترک، از مردم خواستند با مشارکت در یک کارزار حمایتی و انتشار مطالبی با هشتگ «#FreeSalahSarsour» از وی حمایت کنند.
بیانیه شورای روابط اسلامی-آمریکایی سرکوب حامیان فلسطین در آمریکا
در بیانیهای که از سوی «نیهاد عوض» (Nihad Awad)، مدیر اجرایی CAIR منتشر شد، بازداشت سرسور «ناعادلانه و ظالمانه» توصیف شده و آمده است: «بار دیگر دولت آمریکا یک شهروند فلسطینیتبار را صرفاً بهدلیل ایستادگی در برابر بیعدالتی هدف قرار داده است.» وی خواستار آزادی فوری سرسور و بازگشت او به خانوادهاش شد.
