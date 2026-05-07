اسرائیل؛ از متحد استراتژیک تا هزینه سیاسی برای آمریکا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامههای آمریکایی «نیویورکتایمز» و «واشنگتنپست» در دو گزارش جداگانه به تحول سیاسی و فکری عمیقی پرداختند که روابط سنتی آمریکا و اسرائیل را تحت تأثیر قرار داده است. تحولی که این بار تنها محدود به حزب دموکرات نیست، بلکه در جریان راستگرای پوپولیستی نزدیک به دونالد ترامپ نیز دیده میشود.
براساس گزارش شبکه الجزیره، این دو گزارش نشان میدهند جنگی که آمریکا در کنار اسرائیل علیه ایران آغاز کرد، این تغییر را سرعت بخشیده و مسئله اسرائیل را به مرکز درگیریهای داخلی سیاست آمریکا تبدیل کرده است.
شکاف در اردوگاه ترامپ
گزارش نیویورکتایمز به قلم «آنتون تروایانوفسکی» معتقد است آنچه در درون جنبش «آمریکا را دوباره عظیم کنیم» (مگا) رخ میدهد، صرفاً اختلافی موقتی درباره سیاست خارجی نیست، بلکه نبردی بر سر هویت جریان ترامپیسم به شمار میرود.
به نوشته این روزنامه، جریان راست آمریکا که طی دههها خود را حامی بیقیدوشرط اسرائیل معرفی میکرد، اکنون با نوعی شورش داخلی بهویژه در میان جوانان محافظهکار و چهرههای جدید فعال در پادکستها و شبکههای اجتماعی روبهرو شده است.
نیویورکتایمز از «لورا لومر» فعال راستگرای افراطی آمریکا و از نزدیکان ترامپ بهعنوان یکی از برجستهترین مدافعان اسرائیل در میان محافظهکاران آمریکا، نام میبرد.
لومر معتقد است که موج مخالفت با اسرائیل در جناح راست آمریکا، شبیه جنون جمعی شده و آنچه او، سندروم نفرت از اسرائیل مینامد، میان محافظهکاران جوان آمریکایی در حال گسترش است.
او همچنین اعلام کرده که قصد دارد یک خبرنامه رسانهای جدید راهاندازی کند تا به چهرههای راستگرای آمریکایی منتقد اسرائیل بهویژه «تاکر کارلسون» مجری مشهور محافظهکار، حمله کند.
تضاد با منافع آمریکا
بر اساس این گزارش، «تاکر کارلسون» اکنون به مهمترین صدای جناح راست آمریکا مخالف جنگ علیه ایران تبدیل شده است.
او اسرائیل را متهم کرده که ترامپ را به سمت جنگ سوق داده و رئیسجمهور آمریکا را اسیر منافع خارجی کرده است.
تروایانوفسکی معتقد است این مواضع نشاندهنده تغییر عمیق در میان حامیان شعار «اول آمریکا» است؛ جریانی که اکنون حمایت نظامی از اسرائیل را در تضاد با منافع ملی آمریکا میبیند.
این گزارش تأکید میکند که جنگ علیه ایران، روندی را که پیشتر با جنگ غزه آغاز شده بود، تشدید کرده است.
بر اساس نظرسنجیها، میزان حمایت از اسرائیل بهویژه در میان جمهوریخواهان جوان آمریکایی، کاهش یافته است.
طبق نظرسنجی مرکز «پیو»، ۵۷ درصد جمهوریخواهان زیر ۵۰ سال در آمریکا اکنون دیدگاه منفی نسبت به اسرائیل دارند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲ تنها ۳۵ درصد بود.
فروپاشی اجماع سنتی
گزارش واشنگتنپست به قلم «اسحاق آرنسدورف» این تصویر را گستردهتر توصیف کرده و میگوید که شکاف موجود دیگر محدود به جناح راست نیست، بلکه به بحرانی فراگیر میان هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات تبدیل شده است.
به نوشته این روزنامه، اجماع حامی اسرائیل که دههها بر سیاست آمریکا حاکم بود، تحت تأثیر جنگها علیه غزه و ایران بهتدریج در حال فروپاشی است.
گزارش توضیح میدهد که موضوع اسرائیل اکنون حتی به مسئلهای حساس در رقابتهای انتخاباتی محلی و درونحزبی در آمریکا، تبدیل شده است.
در حزب دموکرات آمریکا، شمار زیادی از نامزدها آشکارا خواهان توقف فروش سلاح به اسرائیل شدهاند یا جنگ علیه غزه را نسلکشی، توصیف میکنند.
واشنگتنپست به نقل از «عبدالسید» نامزد دموکرات مجلس سنا از ایالت میشیگان نوشت که موضعگیری درباره اسرائیل به آزمونی برای سنجش صداقت سیاستمداران و آمادگی آنها برای مقابله با ساختار سنتی قدرت، تبدیل شده است.
راستگرایان علیه اسرائیل
در سوی دیگر، برخی جمهوریخواهان پوپولیست آمریکا نیز انتقادهای بیسابقهای علیه اسرائیل مطرح کردهاند.
برای مثال، «جیمز فیشبک» نامزد جمهوریخواه فرمانداری فلوریدا شعار میدهد که هیچ آمریکایی نباید برای اسرائیل جان بدهد.
چهرههای دیگری نیز خواهان توقف خرید اوراق قرضه اسرائیل و پایان کامل کمکهای نظامی آمریکا به اسرائیل، شدهاند.
واشنگتنپست معتقد است این تغییر نتیجه عوامل مختلفی از جمله خستگی افکار عمومی آمریکا از جنگهای خارجی، رشد گرایشهای ملیگرایانه و انزواطلبانه و همچنین گسترش گفتمان ضدساختار سنتی در میان نسل جدید محافظهکاران آمریکا است.
این روزنامه همچنین اشاره میکند که حامیان اسرائیل نگران از دست دادن نفوذ خود بر بدنه حزب جمهوریخواه آمریکا بهویژه با قدرت گرفتن چهرههایی مانند «تاکر کارلسون»، «مارجوری تیلور گرین» و «توماس مَسی» هستند.
هر دو روزنامه در پایان گزارشهای خود به تناقضی قابلتوجه اشاره میکنند که در حالی که آمریکا و اسرائیل نخستین جنگ مستقیم مشترک خود علیه ایران را آغاز کردهاند، بخش بزرگی از پایگاه اجتماعی محافظهکاران آمریکایی در جهت مخالف یعنی مخالفت با مداخله نظامی و تردید نسبت به ادامه اتحاد با اسرائیل، حرکت میکند.
