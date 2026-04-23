درخواست نمایندگان ترکیه برای لغو وضعیت ناظر اسرائیل در شورای اروپا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نمایندگان ترکیه در جریان نشست پارلمانی شورای اروپا در شهر استراسبورگ اتریش خواستار لغو وضعیت ناظر اسرائیل در شورای اروپا شدند.
در این نشست، طرحی با عنوان «حرکت به سوی لغو جهانی مجازات اعدام در همه شرایط» با ۱۰۲ رأی موافق در برابر ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب رسید.
«مراد جنگیر» نماینده حزب عدالت و توسعه ترکیه در سخنرانی خود از قانون تصویب شده در کنست رژیم صهیونیستی برای اعمال مجازات اعدام علیه اسرای فلسطینی به شدت انتقاد کرد و آن را اقدامی خطرناک و تبعیضآمیز دانست که کرامت انسانی و حاکمیت قانون را تضعیف میکند.
وی تاکید کرد که این اقدامات نه تنها منطقه بلکه نظم بینالمللی را نیز تهدید میکند.
همچنین «عبدالرحمن باباجان» دیگر نماینده ترکیه با اشاره به جایگاه رژیم صهیونیستی به عنوان عضو ناظر در این مجمع، اعلام کرد که چنین موقعیتی مستلزم پایبندی به حقوق بشر و قوانین بینالمللی است و اجرای مجازات اعدام در اراضی فلسطینی نقض جدی این اصول محسوب میشود.
از سوی دیگر «پلین ییلک» نماینده حزب حرکت ملی ترکیه نیز با انتقاد از تداوم حملات به غزه، تاکید کرد که قانون مجازات اعدام تنها علیه فلسطینیان اعمال میشود و این موضوع نگرانیهای جدی درباره تبعیض و بیعدالتی ایجاد کرده است.
به گزارش ایرنا، پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) پیش تر در اقدامی ضد بشری، قانون اعدام اسرای فلسطینی را به تصویب نهایی رساند.
کمیته امنیت داخلی کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۴ پیشنویس قانون اعدام اسرای فلسطینی را تصویب کرد و آن را برای بررسی و تصویب نهایی به صحن عمومی کنست ارجاع داد.
این قانون به مقامات اسرائیلی اجازه میدهد تا برای فلسطینیهایی که به انجام عملیاتهای ضد صهیونیستی متهم میشوند، مجازات اعدام تعیین کنند.
باشگاه اسرای فلسطین در پایان بهمن ماه گذشته اعلام کرد بیش از ۹۳۰۰ اسیر و بازداشتشده فلسطینی و عرب در زندانهای رژیم صهیونیستی نگهداری میشوند و از زمان آغاز «جنایت نسلکشی» در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون با سیاستهای شکنجه، گرسنگیدادن و کُشتار تدریجی مواجهاند.
