تجلیل از ۷۷ حافظ کل قرآن در سیزدهمین همایش طوبی کرامت + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش «طوبای کرامت» که هر ساله در دهه کرامت توسط مرکز قرآن و حدیث این آستان مقدس برگزار می‌شود، امسال نیز میزبان جمع کثیری از حافظان و فعالان قرآنی بود.

این همایش که به مناسبت پانزدهمین سال فعالیت مرکز قرآن و حدیث با حضور آیت‌الله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شبستان حضرت نجمه خاتون سلام الله علیها حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید توسط یکی از قاریان نوجوان مرکز آغاز شد.

در ادامه این مراسم، کلیپ «سلام به حضرت» با موضوع امام شهید (آیت‌الله خامنه‌ای) پخش شد و سپس مدیحه‌سرایی گروهی از نوجوانان مرکز به مناسبت دهه کرامت، فضای معنوی شبستان را عطرآگین ساخت. همچنین یخش کلیپ اجرای قاریان حرم در محضر امام شهید و اجرای گروهی حافظان از دیگر بخش‌های این همایش بود.

آیت‌الله سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در این مراسم ضمن گرامیداشت دهه کرامت و تبریک به حافظان و فعالان قرآنی، بر نقش بی‌بدیل قرآن و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه تأکید کرد.

پس از بیعت حافظان، مراسم تقدیر از دانش‌آموختگان با حضور تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، معاون فرهنگی، مدیر مرکز قرآن و حدیث و اساتید برجسته قرآن حرم مطهر برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در سیزدهمین همایش «طوبای کرامت» از ۷۷ حافظ کل قرآن کریم، ۴ حافظ کل نهج‌البلاغه و ۱۱ دانش‌آموخته ترجمه و مفاهیم کل قرآن کریم تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است در طول پانزده سال فعالیت مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، در همایش‌های سالانه «طوبای کرامت» مجموعاً ۱۱۲۷ نفر تقدیر شده‌اند که از این تعداد، ۸۳۰ نفر حافظ کل قرآن، ۴ نفر حافظ کل نهج‌البلاغه و ۲۹۳ نفر دانش‌آموخته دوره‌های تفسیر، ترجمه و مفاهیم قرآن و نهج‌البلاغه و دوره‌های قرائت و مداحی بوده‌اند.