همزمان با دهه کرامت صورت گرفت؛

برپایی مراسم بزرگداشت دهه کرامت در ۱۲ کشور

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۲
اداره امور بین‌الملل حرم بانوی کرامت با همکاری رایزن‌های فرهنگی و دیگر فعالان فرهنگی در ۱۲ کشور مجالس بزرگداشت دهه کرامت و آشنایی با سیره حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و امام رضا علیه السلام را برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  هم‌زمان با دهه کرامت، مجالس و محافل بزرگداشت مقام حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها و امام رضا علیه‌السلام با هماهنگی و مشارکت اداره امور بین‌الملل حرم بانوی کرامت و همچنین رایزن‌های فرهنگی و دیگر فعالان فرهنگی در ۱۲ کشور برگزار شد.

کشورهای برزیل، آلمان، آفریقای جنوبی، نیجریه، تایلند، ترکیه، نروژ، انگلستان، استرالیا، پاکستان، عراق و هندوستان در دهه کرامت میزبان خادمان و پرچم متبرک حرم مطهر بانوی کرامت بودند.

مجالس بزرگداشت با اجرای سخنرانی مذهبی و تبیین شخصیت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها و امام رضا علیه‌السلام و همچنین اهدای جوائز برگزار شده است.

