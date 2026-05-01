برپایی مراسم بزرگداشت دهه کرامت در ۱۲ کشور

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با دهه کرامت، مجالس و محافل بزرگداشت مقام حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها و امام رضا علیهالسلام با هماهنگی و مشارکت اداره امور بینالملل حرم بانوی کرامت و همچنین رایزنهای فرهنگی و دیگر فعالان فرهنگی در ۱۲ کشور برگزار شد.
کشورهای برزیل، آلمان، آفریقای جنوبی، نیجریه، تایلند، ترکیه، نروژ، انگلستان، استرالیا، پاکستان، عراق و هندوستان در دهه کرامت میزبان خادمان و پرچم متبرک حرم مطهر بانوی کرامت بودند.
مجالس بزرگداشت با اجرای سخنرانی مذهبی و تبیین شخصیت حضرت معصومه سلاماللهعلیها و امام رضا علیهالسلام و همچنین اهدای جوائز برگزار شده است.
