به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با وجود فضای شدید امنیتی، بحرینیها از پیش از امضای «توافق ابراهیم» نیز در ابراز خشم خود نسبت به روند عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی تأخیر نکردهاند؛ حتی اگر این اعتراضها برای آنان احضار، تعقیب امنیتی و بازداشت از سوی رژیم آل خلیفه را به همراه داشته باشد.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، موضع افکار عمومی در بحرین بهروشنی در مخالفت با این تجاوز نمایان شد؛ موضوعی که بخشی از آن در ویدئوهایی دیده شد که از شهروندان بحرینی در حال شادی نسبت به حملات ایران به مواضع آمریکایی در کشورشان منتشر شد.
موج بازداشتها همزمان با جنگ ایران
در مقابل، مقامات رژیم آل خلیفه نیز در اتخاذ اقدامات تنبیهی علیه افراد همدل با ایران تردید نکردند؛ بهگونهای که شمار بازداشتشدگان در روزهای نخست جنگ به حدود ۲۰۰ نفر رسید که در میان آنان زنان و یک جوان دارای معلولیت نیز حضور داشتند. این فرد به تصویربرداری از حملات ایران به مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین متهم شد.
در ۲۷ مارس گذشته، بحرینیها با خبر شهادت محمد موسوی، جوان ۳۲ ساله اهل محرق در بازداشتگاه و زیر شکنجه روبهرو شدند. او هنگام عبور از یک ایست بازرسی به اتهام همبستگی با ایران و همکاری اطلاعاتی با آن، بازداشت شده بود. پس از انتشار تصاویر و ویدئوهایی که وضعیت موسوی را نشان میداد، وزارت کشور رژیم آل خلیفه با صدور بیانیهای صحت این اسناد را انکار و اعلام کرد این تصاویر با هدف تحریک افکار عمومی منتشر شدهاند. با این حال، این وزارتخانه توضیحی درباره علت مرگ این جوان در بازداشتگاه دستگاه اطلاعات ملی رژیم آل خلیفه، ارائه نداد و گزارش پزشکی قانونی را نیز منتشر نکرد.
در مقابل، جمعیت «الوفاق» اعلام کرد تصاویر منتشرشده بدنی را نشان میدهد که مملو از کبودی، آثار ضربوجرح و شاید نشانههای شوک الکتریکی است و این موارد را شواهد مادی بر جنایت شکنجه دانست. این جمعیت همچنین دستگاههای امنیتی رژیم آل خلیفه را دارای سابقهای طولانی و سنگین از قربانیان شکنجه، توصیف کرد.
در ۱۳ آوریل جاری نیز سازمانهای «دیدهبان حقوق بشر» و «مؤسسه بحرین برای حقوق و دموکراسی» اعلام کردند تصاویر مذکور را به یک کارشناس پزشکی از سازمان پزشکان برای حقوق بشر ارائه دادهاند و نتیجه بررسیها نشان میدهد شواهد موجود با ضربات مکرر با ابزار سخت در طول زمان و احتمال استفاده همزمان از دست و ابزار، در محیطی کاملاً تحت کنترل که احتمالاً با محدودیت حرکت همراه بوده، سازگار است. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در بیانیهای خواستار تحقیق درباره پرونده موسوی شد.
احتمال صدور احکام سنگین و اعدام سیاسی
در همین زمینه، «ابراهیم العرادی» مدیر دفتر سیاسی «ائتلاف ۱۴ فوریه» بحرین، در گفتوگو با روزنامه الاخبار اعلام کرد که از آغاز جنگ علیه ایران تا ۱۸ آوریل، حدود ۳۱۲ زن و مرد بحرینی بازداشت شدهاند و این افراد ممکن است با محاکمههایی روبهرو شوند که حتی مجازات اعدام در پی داشته باشد.
او افزود که دادستانی رژیم آل خلیفه در یکی از جلسات دادگاه، خواستار اجرای حکم اعدام برای گروهی از بازداشتشدگان شده که به همکاری با دشمن، متهم شدهاند. اتهام این افراد تصویربرداری از مناطقی بود که توسط موشکهای ایرانی متعلق به ناوگان پنجم آمریکا در منطقه الجفیر هدف قرار گرفته بود؛ اقدامی که مقامات آن را جنایت و خیانت بزرگ دانستهاند.
در میان این افراد، دیدهبان حقوق بشر وضعیت بازداشتشدهای به نام «بدور عبدالحمید» را ثبت کرده است که دادستانی او را به خیانت متهم کرده و پس از جلوگیری از تماس او با خانوادهاش به مدت پنج روز، این رفتار را مصداق ناپدیدسازی قهری، دانسته است.
بازداشت زنان، نابینایان و فعالان اجتماعی
العرادی همچنین گفت که مقامات بحرینی، گروهی پنج نفره شامل یک زن و یک جوان نابینا به نام «جعفر معتوق» را معرفی کردهاند. این جوان پیشتر ترور حضرت آیتالله علی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران را محکوم کرده بود. به گفته او، مقامات رژیم آل خلیفه با انتشار تصاویر این افراد و راهاندازی کارزارهای رسانهای علیه آنان به تخریب چهرهشان پرداختهاند.
تا ۹ آوریل، بازداشتها شامل «زهراء الحمد» پس از یورش به منزلش در منطقه «السنابس» و نیز «محمد جواد» موسیقیدان و فعال محیط زیست به دلیل انتشار قطعهای با مضمون ملی که در آن از دونالد ترامپ خواسته بود جنگ را متوقف کند، شده است. همچنین یک بازیکن تیم ملی بسکتبال بحرین، مداح «حسن نوروز» و جوانی به نام «عبدالله العلوی» نیز پس از انتشار ویدئویی در مخالفت با ورود بحرین به جنگ بازداشت شدند.
همچنین دستگاه اطلاعات رژیم آل خلیفه، دهها شهروند بحرینی را تنها به دلیل شرکت در مراسم تشییع محمد موسوی احضار کرده است.
العرادی با استناد به آنچه اطلاعات ویژه خواند، هشدار داد که ممکن است مقامات رژیم آل خلیفه در روز ۲۸ آوریل دست به قتلعام قضایی با احکام سیاسی و نظامی سنگین بزنند. او احکام اعدامی که پیشتر صادر شده را نشانه سطح بالای سردرگمی حکومتهای خلیج فارس دانست و گفت که بحرین در میان آنان بیش از همه دچار ترس است؛ امری که از احکام صادره دادگاههای این کشور و ماهیت آشکاراً سیاسی آنها پیداست.
به گفته او، این اقدامات تلاشی برای فرار از خطرات تهدیدکننده رژیم آل خلیفه است؛ بهویژه پس از آنکه این رژیم، پوشش حمایتی آمریکا را که حفاظت نامیده میشد از دست داده و مردم آن را نوعی وابستگی خارجی میدانند.
تداوم یورشها و احضارهای گسترده
از سوی دیگر، «جعفر یحیی» سخنگوی هیئت امور اسرا در بحرین به روزنامه الاخبار گفت که تعداد بازداشتشدگان مستند تا پایان مارس به ۲۰۴ نفر رسیده، اما احتمال میرود شمار واقعی از ۳۰۰ نفر فراتر باشد، زیرا یورشها و بازداشتها در روستاها و شهرها ادامه دارد و روزانه صدها مورد احضار ثبت میشود که شمارش آن دشوار است.
این هیئت، بازداشتها را کاملاً خودسرانه توصیف کرده و اعلام کرده است این اقدامات شهروندانی را هدف قرار داده که تنها از حق طبیعی و اخلاقی خود برای مخالفت با جنگ، تجاوز و حمایت از آرمانها و مقدسات امتشان استفاده کردهاند.
با وجود نگرانی سازمانهای حقوق بشری از جمله دیدهبان حقوق بشر، که خواستار آن شدهاند جنگ بهانهای برای توجیه سرکوب و نقض حقوق شهروندان بحرینی نشود، العرادی نسبت به خطراتی که جان بازداشتشدگان را تهدید میکند، هشدار داد و گفت که مقامات بحرین نسبت به سرنوشت آنان بیاعتنا هستند.
او در نکتهای قابل توجه فاش کرد که در پی پیامدهای جنگ، مقامات بحرین بهطور محرمانه در ۲۳ مارس، ۳۶۲ زندانی تبعه کشورهای خلیج فارس و کشورهای آسیایی دارای احکام طولانیمدت را با عفو سلطنتی آزاد و سپس از بحرین اخراج کردهاند؛ در حالی که همچنان ۳۵۶ شهروند بحرینی به دلایل سیاسی از سال ۲۰۱۱ در زندان هستند و از اول مارس ۲۰۲۶ نیز ۲۰۲ زندانی عقیدتی جدید بازداشت شدهاند.
نگرانی حقوق بشری از سرنوشت بازداشتشدگان
یک جوان بحرینی مقیم خارج نیز به روزنامه الاخبار گفت: رژیم آلخلیفه سیاست ارعاب جمعی علیه شهروندان را دنبال میکند؛ همانگونه که در جریان انقلاب فوریه ۲۰۱۱ تلاش کرد آن را اعمال کند. این رژیم، شهروندان صاحب حق در وطن را برای رضایت اسرائیل و حامی آمریکاییاش مجرم معرفی میکند و قتل موسوی نیز در همین چارچوب قرار میگیرد.
با این حال، بحرینیها همچنان بر حق خود برای مطالبه تعطیلی پایگاههای آمریکا در کشورشان، لغو توافق عادیسازی با اسرائیل و عدم مشارکت در پروژههای ضد امت اسلامی پافشاری میکنند.
این مطالبات بهصورت دورهای از طریق راهپیماییها و تجمعات مردمی بیان میشود و روزنامه «الاحرار» نیز به گفته این جوان بحرینی، وظیفه ثبت روایت شهدا و بازداشتشدگان و انعکاس دیدگاهها، مسائل و خواستههای مردم را بر عهده دارد.
