حاکمان بحرین اگر از خصومت با ملت خود دست برندارند، ساقط خواهند شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین شیخ عبدالله الدقاق، مدیر حوزه علمیه بحرینی‌ها، به‌دنبال تشدید سرکوبگری رژیم آل‌خلیفه در قالب شکنجه، پیگرد و سلب تابعیت شهروندان بحرینی بویژه علما و مداحان، یک نشست مطبوعاتی برگزار کرد.



این عالم مبارز بحرینی با اشاره به آزار سیستماتیک منتقدان و اذیت خانواده‌های آنان، همچنین محروم‌سازی متهمان از دادگاه‌های عادلانه، از نهادهای حقوق‌بشری خواست که در این زمینه عملکرد فعالانه‌تری داشته باشند.



حجت الاسلام والمسلمین شیخ عبدالله الدقاق وضعیت جاری را نشان‌دهنده عمق بحران سیاسی و حقوقی در رژیم حاکم دانست و تأکید کرد: اتهام‌زنی دروغین به حضرت آیت‌الله «شیخ عیسی قاسم» نیز کاملاً باطل است. هدف قرار دادن اینگونه شخصیت‌های دینی و ملی، تنها بر ایستادگی ملت بحرین خواهد افزود.



وی به حکومت بحرین هشدار داد که اگر فوراً در اقدامات خصمانه خود علیه شهروندان تجدیدنظر نکند و از سیاست‌ حذف و فشار دست نکشد، سرانجامی جز سقوط نخواهد داشت.



استاد سطوح عالی حوزه‌های علمیه بحرینی، خاطرنشان ساخت: وقایع کشور ما و برخی کشورهای منطقه، بخشی از یک پروژه هدفمند با هدایت رژیم صهیونیستی و عاملیت سازشکاران به‌منظور ضربه زدن به اعتقادات و موجودیت شیعیان است.



شیخ عبدالله الدقاق در خاتمه ضمن قدردانی از حمایت‌های ملت بزرگوار عراق، حضور اپوزیسیون بحرین در مجامع بین‌المللی به‌ویژه در پرونده حقوق بشر سازمان ملل را مؤثر و موفق توصیف کرد.

