۱۲ شهید در حملات اسرائیل به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان در روز سه‌شنبه در جریان حملات ارتش اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲ نفر شهید و ۴۹ نفر زخمی شدند.

براساس گزارش شبکه الجزیره، مرکز عملیات اضطراری سلامت وابسته به وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که مجموع شهدا و مجروحین حملات اسرائیل از دوم مارس تا ۲۷ آوریل جاری به ۲۵۲۱ شهید و ۷۸۰۴ زخمی رسیده است.

خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که جنگنده‌های اسرائیلی شهرک‌های کفرتبنیت، فروق، الطیری، الشهابیه، جویا و البازوریه را هدف حمله قرار داده‌اند، در حالی که نیروهای اسرائیلی محله‌های مسکونی شهر بنت جبیل در جنوب لبنان را منفجر کردند.

حملات پهپادی حزب‌الله

در مقابل، حزب‌الله روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهایش دو تجمع نظامیان اسرائیلی و یک تانک مرکاوا را در شهرک‌های الطیبه و القنطره در جنوب لبنان، با دو پهپاد انتحاری هدف قرار داده‌اند. این اقدام در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل عنوان شده است.

در بیانیه‌ای پیشین نیز حزب‌الله گفته بود نیروهایش یک بولدوزر نظامی اسرائیلی را هنگام تخریب خانه‌ها در شهر بنت جبیل هدف قرار داده‌اند.

از سوی دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرد حزب‌الله پهپادهای انفجاری به سمت نیروهای این کشور در جنوب لبنان پرتاب کرده که در نزدیکی نیروها منفجر شده‌اند.

ارتش اسرائیل افزود که آژیرهای خطر در منطقه الجلیل الاعلی و مسغاف عام به دلیل رهگیری پهپادهایی که به سوی نیروهایش شلیک شده بود، به صدا درآمده است.

ترامپ در ۱۷ آوریل آتش‌بسی ۱۰ روزه میان اسرائیل و حزب‌الله اعلام کرده بود که قابلیت تمدید داشت و سپس پنج‌شنبه گذشته از تمدید آن برای سه هفته دیگر خبر داد.

با این حال، نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل همچنان ادامه دارد و حملات هوایی و گلوله‌باران توپخانه‌ای مناطق جنوب لبنان و بقاع را دربر گرفته که ده‌ها شهید و زخمی برجای گذاشته است.

