یادداشت | خلیج فارس؛ میدان تثبیت اراده و قدرت ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت روز خلیج فارس یادداشتی از خانم الناز موسوی یکتا، پژوهشگر جنگ شناختی و رسانه منتشر شده است.

متن این یادداشت به شرح ذیل است:

در پهنه‌ای که قرن‌ها محل آزمون قدرت‌ها بوده است، امروز یک حقیقت بیش از هر زمان دیگری آشکار شده: خلیج فارس با اراده ایران معنا می‌یابد.

تحولات اخیر جهان نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها بازیگری حاضر در این جغرافیای راهبردی، بلکه نیرویی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به معادلات آن است؛ نیرویی که قواعد میدان را می‌شناسد و بر آن تسلط دارد.

دهم اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس، در سال ۱۴۰۵ در شرایطی فرا می‌رسد که قدرت دریایی ایران از مرحله نمایش توان عبور کرده و به سطح اعمال اراده رسیده است. مدیریت هوشمندانه تحولات تنگه هرمز، بار دیگر نشان داد که امنیت این آبراه حیاتی نه بر پایه حضور بیگانگان، بلکه بر ستون‌های توان بومی و اقتدار منطقه‌ای استوار است.

ایران با تکیه بر دانش داخلی و تجربه میدانی، طی سال‌های گذشته ساختاری از قدرت دریایی ایجاد کرده که شامل سامانه‌های پیشرفته موشکی، توان زیرسطحی مؤثر، شبکه پهپادی و یگان‌های شناور چابک و واکنش‌سریع است. این منظومه قدرت، خلیج فارس را به محیطی تبدیل کرده که هر حرکت در آن، زیر نگاه دقیق و کنترل‌شده ایران انجام می‌شود.

در این چارچوب، قدرت ایران صرفاً جنبه دفاعی ندارد؛ بلکه بیانگر توان فرماندهی و مدیریت میدان است. کشوری که جغرافیا را می‌شناسد، ابزار را در اختیار دارد و اراده استفاده از آن را نیز داراست. چنین جایگاهی، نتیجه سال‌ها اتکا به توان داخلی و عبور از وابستگی‌های تحمیلی است.

خلیج فارس امروز شاهد استقراری آرام اما قاطع از قدرتی است که ثبات را از درون منطقه تعریف می‌کند. ثباتی که نه بر پایه مداخله، بلکه بر اساس توازن واقعی قدرت شکل می‌گیرد. در این نظم، ایران نقش محوری دارد؛ نه به‌عنوان عامل تنش، بلکه به‌عنوان وزنه‌ای تعیین‌کننده در جلوگیری از بی‌ثباتی.

خلیج همیشه فارس اکنون بیش از هر زمان دیگری با هویت و اراده ایرانی گره خورده است. این پهنه آبی، آینه‌ای از توان ملتی است که ایستاده، مسیر خود را ساخته و نشان داده است که در حساس‌ترین نقطه راهبردی جهان، قدرت واقعی از دل استقلال و خوداتکایی برمی‌خیزد.

الناز موسوی یکتا

پژوهشگر جنگ شناختی و رسانه